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缺錢買毒成萬華手機大盜 得手百萬遭逮

發稿時間：2018/01/29 16:41

最新更新：2018/01/29 17:09

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台北市一名杜姓男子因缺錢買毒，去年間赴萬華區通訊行行竊得手49支高價手機，價值新台幣逾百萬元，警方循線蒐證，日前成功逮人送辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月29日台北市一名杜姓男子因缺錢買毒，去年間赴萬華區通訊行行竊得手49支高價手機，價值新台幣逾百萬元，警方循線蒐證，日前成功逮人送辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月29日

（中央社記者黃麗芸台北29日電）39歲杜姓男子因缺錢買毒，覬覦iPhone 8和iPhone X新機的市場需求，於去年8月和11月到萬華區商店行竊，共得手49支手機、價值新台幣逾百萬元，警方24日循線逮人送辦。

台北市警察局萬華分局日前轄內發生大批通訊門市手機遭竊案件，清查共計有49支iPhone 8和iPhone X新機遭竊，商家損失金額共為111萬6000餘元。

警方獲報後，立即召集萬華分局偵查隊、轄區桂林派出所和西園派出所員警共組專案小組，經調閱周遭超商、銀行和社區大樓等上百支監視器畫面，並清查涉有地緣關係的治安人口及前科慣犯等資料，鎖定有竊盜及毒品前科的杜男涉嫌重大。

經查發現，杜男因覬覦iPhone 8和iPhone X新機上市的市場需求較大，研判可輕易銷售以賺取巨額獲利，便分別於去年8月2日和11月9日在萬華區桂林路及萬大路通訊行行竊。

杜男以萬能鉗等工具先破壞店家氣窗後，再進入店家竊取展示櫃內待售的iPhone新機。

警方專案小組掌握確切證據後，於今年1月24日持台北地檢署核發拘票前往新北市土城區逮捕杜男到案，他供稱自己是因為缺錢買毒才犯案，且變賣贓物所得費用，都已經全用在買毒和賭博。

全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。1070129

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