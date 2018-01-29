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拾荒婦接濟中輟生 竟遭偷車回報

發稿時間：2018/01/29 17:40

最新更新：2018/01/29 18:03

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台東蕭姓拾荒婦女家境清寒卻經常接濟鄰居蔡姓中輟生（右2）；未料蔡姓少年竟偷走蕭婦謀生的機車，蕭婦得知後還不斷為少年求情。（翻攝民眾提供照片）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月29日台東蕭姓拾荒婦女家境清寒卻經常接濟鄰居蔡姓中輟生（右2）；未料蔡姓少年竟偷走蕭婦謀生的機車，蕭婦得知後還不斷為少年求情。（翻攝民眾提供照片）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月29日

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東蕭姓拾荒婦女，家境清寒，不過經常接濟鄰居蔡姓中輟生；未料，蔡姓少年竟偷走蕭婦謀生的機車，落網後，蕭婦不斷替少年求情。

台東縣警察局台東分局長方世君表示，南王派出所24日接獲蕭姓婦人報案，停放在住家前的機車遭竊。蕭婦是獨居婦人，家境窮困，平時靠撿拾資源回收維生，機車是她唯一謀生工具，失竊讓她心痛不已。

方世君表示，警員調閱相關路口監視器，看到一名少年趁蕭婦忘記拔起機車鑰匙之際，將機車騎走。蕭婦從影片認出這少年是她平時很照顧的鄰居蔡姓少年。

蕭婦相當驚訝，並且拜託警員「放過少年」，少年應該只是一時急用，不要辦他，不要讓他年紀輕輕就有前科，將機車取回來就好了。

蕭婦告訴警方，蔡姓少年高中輟學後就離家出走，行蹤不定，僅偶爾需要用錢時，會來向她討取生活費。

方世君表示，因竊盜罪屬於公訴罪，無法撤案，警方仍依相關程序通知蔡姓少年，正當警方苦惱如何通知蔡姓少年到案時，接獲台東市更生北路發生車禍，事故當事人就是蔡姓少年。

方世君表示，警方將機車送還蕭姓婦女，蔡姓少年則依涉嫌竊盜罪及少年事件函送台東地檢署偵辦。

方世君呼籲家長，青少年於寒假期間容易因同儕牽引或涉足不良場所而誤入歧途，要多關心學子，遠離複雜環境，並請民眾停放汽機車時，務必將車鑰匙隨手拔取以免遭歹徒覬覦，得不償失。1070129

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