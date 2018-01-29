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租廢棄農場為據點 警攻堅偵破詐騙集團

發稿時間：2018/01/29 17:40

最新更新：2018/01/29 18:04

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黃姓男子租下台中東勢一處廢棄休閒農場當成詐騙集團基地，刑事局電信偵查大隊接獲線報展開蒐證，日前出動台中市警察局特勤小組攻堅查緝，將黃男等多人依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年1月29日黃姓男子租下台中東勢一處廢棄休閒農場當成詐騙集團基地，刑事局電信偵查大隊接獲線報展開蒐證，日前出動台中市警察局特勤小組攻堅查緝，將黃男等多人依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年1月29日

（中央社記者蘇木春台中29日電）黃男租下一處廢棄休閒農場，招募成員成立詐騙集團，騙取中國民眾財物，刑事局電信偵查大隊接獲線報，日前攻堅查緝，甚至使用震撼彈控制現場，訊問後將黃男等11人依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊副大隊長黃壬聰今天受訪表示，29歲黃姓男子前年在菲律賓涉詐騙案件被遣返回國，經檢調偵辦獲交保後另起爐灶，去年底租下台中市東勢區一處廢棄休閒農場作為詐騙基地。

刑事局電信偵查大隊第三隊上月接獲線報，指出東勢區一處原先廢棄的休閒農場，有多名年輕人聚集，且都待在農場的小木屋內足不出戶，懷疑是詐騙集團機房，辦案人員接獲線報後，派員前往跟監蒐證。

辦案人員25日見時機成熟，出動台中市警察局特勤小組支援前往攻堅，因休閒農場出入口架設監視器、戒備森嚴，警方先破壞外圍鐵絲網後潛入，直接破窗、破門後入內查緝。

辦案人員進入屋內時，集團成員甚至還在撥打電話行騙，嫌犯見到警方到場都嚇傻，準備要逃跑都被壓制在地，警方逐間搜索時還使用一顆震撼彈控制現場，共逮捕黃男等11人，查扣電腦、電話與教戰守則等證物。

警方指出，逮捕的11人當中，有5人涉及菲律賓詐騙案仍在法院審理中，詐騙集團以假冒中國公安、檢察官人員，詐騙中國民眾因涉嫌洗錢案件，必須監控帳戶為由詐騙金錢，警方訊問後將黃男等11人，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。1070129

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