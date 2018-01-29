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市場偷玉鐲回頭要換貨 女賊拖鞋露餡遭逮

發稿時間：2018/01/29 18:33

最新更新：2018/01/29 19:59

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zoom in 一名女竊賊（前左）月初接連在苗栗頭份市場玉石攤商行竊，當時身穿雨衣、戴安全帽難以追查，沒想到女賊29日竟帶著玉鐲回攤位想要求換貨，被業者一眼認出遭逮。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月29日一名女竊賊（前左）月初接連在苗栗頭份市場玉石攤商行竊，當時身穿雨衣、戴安全帽難以追查，沒想到女賊29日竟帶著玉鐲回攤位想要求換貨，被業者一眼認出遭逮。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗一名女竊賊月初接連在頭份市場玉石攤商行竊，當時身穿雨衣、戴安全帽，警方追查不易，不料，她今天帶著7只玉鐲回攤位要求換貨，因所穿拖鞋被業者一眼認出，露餡遭逮。

46歲許姓女子今天帶著7只玉鐲，前往頭份市場內一處玉石飾品攤位要求換貨，陳姓攤商見她身穿雨衣、頭戴安全帽的身影，與月初遭竊時店家騎樓監視器所拍到影像十分相似，再仔細瞧她腳上所穿黑白條紋拖鞋更是一模一樣，立即向頭份派出所報案。

警方調查，家住竹南鎮的許姓女子1月1日及1月8日陸續前往頭份市場，竊取陳姓攤商的玉鐲得手，根據監視器影像畫面，其中8日更是直接從攤商後方空地，直接搬走2箱物品，原以為神不知鬼不覺，不料因所穿拖鞋露餡被識破。

陳姓攤商發現女賊竟拿著失竊玉鐲再上門，還要求換貨，當場大罵「惡質」；女賊一度辯稱玉鐲是自己的，被警方帶回派出所後才坦承行竊，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局頭份分局長賴銘助提醒，年節將至，民眾及攤商在市場、年貨大街、百貨公司等人潮擁擠處逛街購物或做生意時，務必提高警覺、注意可疑人物及注意個人隨身財物，讓竊賊無機可乘。

他指出，分局也將加強在轄內人潮聚集的地方編排防竊人員埋守勤務，讓民眾安心過好年。1070129

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