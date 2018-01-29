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桃園煉油廠氣爆 地方聲浪主張儘速遷廠

發稿時間：2018/01/29 19:15

最新更新：2018/01/29 19:23

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中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局獲報隨即派員搶救，火勢在7時30分控制，無人員受困。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局獲報隨即派員搶救，火勢在7時30分控制，無人員受困。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年1月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）中油桃園煉油廠今天發生氣爆火警，包括地方民代、當地里長與環保人士都主張，煉油廠緊鄰都會地區，危險性極高，應儘速規劃遷廠。

位於桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區交界的中油桃園煉油廠，今天清晨驚傳爆炸聲響，桃園市長鄭文燦在第一時間表示，這起工安意外不應該發生，桃園市政府環境保護局也依照違反空氣污染防制法，對中油煉油廠開罰新台幣100萬元。

鄭文燦說，煉油廠附近有桃園、龜山、蘆竹3個行政區域，人口數多達76萬人，同時住宅大樓林立，煉油廠一定要把「遷廠明確化」，並提出時間表。

除此之外，擁有環工背景的民主進步黨桃園市議員范綱祥表示，桃園煉油廠爆炸是發生在歲修後，這只有兩種可能，一是設備老舊，產生材質裂化，導致破裂，二是歲修之後，重新開爐時未踐行正確步驟，導致工安問題。

范綱祥認為，如果設備太老舊，桃園煉油廠應該是不能運作，但是最有可能是沒有好好履行作業的標準程序，中油煉油廠應該嚴加檢討，尤其是「一再出現的工安問題，早已嚴重影響民眾信心」。

煉油廠所在地的的桃園市汴州里長楊鑫坤表示，煉油廠位於桃園市區，對居民是隱形的不定時炸彈，而且煉油廠已經不是第一次發生工安意外，長年讓居民生活在恐懼當中。

楊鑫坤說，從桃園煉油廠上次發生氣爆意外至今，大家內心陰影還在，居民這次忍無可忍，要求儘速遷廠。

長期關注龜山地區公共安全的環保人士牛煦庭表示，桃園煉油廠出意外也不是第一次。規模龐大的煉油廠緊鄰市區，哪怕是小狀況，市民都心驚膽跳，即使管控再嚴謹，也不可能完全杜絕意外，呼籲國家應該拿出大魄力，執行延宕已久的煉油廠遷廠計劃。

桃園煉油廠氣爆，地方聲浪認為，桃園煉油廠附近人口密集，沒有辦法再承擔任何的工安問題及風險，必須要進行遷廠準備。1070129

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