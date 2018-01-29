日珠寶商來台參展遭竊 兩菲嫌入境遭逮

去年世貿珠寶展一名參展日籍珠寶商遭外籍人士遭竊，警方雖掌握5名涉案菲籍人士但皆已出境。其中兩嫌（左2、右2）29日凌晨再度來台，經移民署通報警方，成功逮人。中央社記者黃麗芸攝 107年1月29日

（中央社記者黃麗芸台北29日電）去年世貿珠寶展一名參展日籍珠寶商遭外籍人士偷走手提包，警方獲報掌握5名菲籍人士涉案，但都已搭機出境。其中兩嫌今天凌晨再度來台伺機犯案，經移民署通報警方逮人。



台北市警察局信義分局今晚召開破案記者會，偵查隊長車宇基受訪表示，「2017台灣珠寶首飾展覽會」於去年11月3至6日在世貿一館舉辦，最後一天晚間6時許撤展時，接獲48歲日籍男性珠寶商報案說手提包遭竊，損失30萬元日幣（約合近新台幣8萬元）。



這名日籍珠寶商自稱當晚在世貿一館要搭計程車時，手提包遭竊。經警方連日調閱相關監視器畫面後，掌握5名菲籍人士（2男3女）涉案，但他們在犯案後6小時即搭飛機返回菲律賓。



警方深入調查發現，以63歲的艾爾菲洛（Alfelor）為首的5人菲籍竊盜集團得知台灣將舉辦珠寶展，一行人便以「觀光」名義入境，於展覽期間伺機作案。



去年11月6日晚間6時25分許，他們在珠寶展撤場之際，看見日籍珠寶商在場外等待計程車要離去時，認為有機可趁，便由49歲的成員蘿拉（Lola）、36歲萊恩諾爾（Leonor）及28歲安西亞（Ancia）等3女藉故攀談把風，再由44歲的Boy下手行竊。



一行人下手得逞後，隨即搭計程車到新北市三重區吃飯，最後再搭車前往桃園機場搭機返菲。



車宇基說，警方專案小組依規定，向移民署將這5人通報境管。



由於此竊盜集團首腦艾爾菲洛與萊恩諾爾兩人今天凌晨再度搭機來台，移民署在今天凌晨0時左右通報警方此訊，信義警分局與台北市刑大、警政署刑事局、航空警察局、嘉義市刑大共組專案小組，於今天凌晨1時50分待兩人入境後，立即帶回信義分局偵訊。



偵訊期間，警方也通知馬尼拉經濟文化辦事處及委請菲律賓語通譯到場協助製作筆錄以釐清案情，詢後兩人均坦承來台犯案，這次來台也是欲伺機犯案，同時他們也涉及去年11月5日嘉義市鐘錶公司的勞力士手錶遭竊案。



全案將依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。



車宇基表示，目前初步了解，這個菲籍集團和去年世貿一館所發生價值新台幣2億元的珠寶竊案無關，兩集團雖有接觸，但菲籍集團並未參與哥倫比亞集團竊案。1070129