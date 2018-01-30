涉載北韓煤到越南賣 前法官之子收押禁見

（中央社記者王揚宇台北30日電）台北地檢署偵辦前高等法院法官江國華父子等人，涉嫌載北韓無煙煤到越南販售案件，檢方昨天訊後向法院聲押江國華之子江衡；北院今天凌晨1時左右裁定江衡羈押禁見。



台北地方法院昨天晚間召開聲押庭，雖然江衡否認犯行，但他擔任負責人的公司，被控明知聯合國安全理事會決議北韓為禁運國家，禁止自北韓輸出煤礦，仍在去年8、9 月間，向北韓某國營事業購買煤礦，且以偽造的產地證明及不實的發票等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。



再加上有證人證稱，江衡及其他共犯明知這些是北韓的煤礦，還要其提醒船東家要小心等情況，因而認定江涉犯偽造文書及資恐防制法的資助恐怖活動罪嫌。



此外根據監聽譯文發現，江衡在今年1月間發現帳戶被凍結後，指示證人要刪除與凱翔輪有關的電子郵件及電腦檔案，其他共犯也以電話通知江，調查局來「要把東西弄掉」。



北院法官根據上述情況，審酌還有證人及共犯經傳喚尚未到庭，而江衡就案情及共犯的供詞、證人的證詞已有大致了解，依他之前有滅證的情況，若交保後極可能有逃亡及勾串、滅證之虞，因此在今天凌晨1時左右裁定羈押禁見。



至於江國華部分，他因身體不適目前仍在醫院，檢方將擇期傳喚他到案說明，以利案情釐清。1070130