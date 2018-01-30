檢察總長人選推薦 下午公布前5高票

檢察官協會推舉檢察總長選票30日開票，預計下午完成開票作業，公布前5高票者。中央社記者蕭博文攝 107年1月30日

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北30日電）檢察總長顏大和將卸任，檢協會檢察總長推薦票選今開票，包括台灣高檢署檢察長王添盛、法務部常務次長張斗輝等人暫居領先。檢協會預計下午完成開票，公布前5高票者。



檢察總長顏大和將於今年5月卸任，依法院組織法規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出新人選。



中華民國檢察官協會過去都曾辦理問卷調查或投票，推舉檢察總長人選。包括前檢察總長陳聰明、黃世銘及現任總長顏大和，都在檢察界內部投票名列前茅，進而獲總統提名。





檢協會檢察總長推薦票選30日開票，身兼檢察官協會理事長的顏大和（圖）表示，提交給部長的推薦名單僅依姓氏筆畫排列，不會提供票數與排名。中央社記者蕭博文攝 107年1月30日

身兼檢察官協會理事長的顏大和今天說，舉辦投票是讓檢察官推薦比較適合的人選，提供部長推薦給總統提名之用，雖然名單對長官而言無拘束作用，卻是檢察民主化的實踐。



顏大和說，提交給部長的推薦名單僅依姓氏筆畫排列，不會提供票數與排名。



投票活動26日於全國各級檢察署同步舉行，每位檢察官可推薦5名人選，選票今天集中於最高檢察署，由檢協會開票。



包括王添盛、張斗輝、台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、政務次長陳明堂、司法官學院院長蔡碧玉、調查局長蔡清祥、台灣高等法院高雄分院檢察署檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長邢泰釗都暫居領先之列。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070130