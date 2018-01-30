/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

檢察總長人選推薦 下午公布前5高票

發稿時間：2018/01/30 12:08

最新更新：2018/01/30 14:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
檢察官協會推舉檢察總長選票30日開票，預計下午完成開票作業，公布前5高票者。中央社記者蕭博文攝　107年1月30日檢察官協會推舉檢察總長選票30日開票，預計下午完成開票作業，公布前5高票者。中央社記者蕭博文攝　107年1月30日

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北30日電）檢察總長顏大和將卸任，檢協會檢察總長推薦票選今開票，包括台灣高檢署檢察長王添盛、法務部常務次長張斗輝等人暫居領先。檢協會預計下午完成開票，公布前5高票者。

檢察總長顏大和將於今年5月卸任，依法院組織法規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出新人選。

中華民國檢察官協會過去都曾辦理問卷調查或投票，推舉檢察總長人選。包括前檢察總長陳聰明、黃世銘及現任總長顏大和，都在檢察界內部投票名列前茅，進而獲總統提名。

zoom in 檢協會檢察總長推薦票選30日開票，身兼檢察官協會理事長的顏大和（圖）表示，提交給部長的推薦名單僅依姓氏筆畫排列，不會提供票數與排名。中央社記者蕭博文攝　107年1月30日檢協會檢察總長推薦票選30日開票，身兼檢察官協會理事長的顏大和（圖）表示，提交給部長的推薦名單僅依姓氏筆畫排列，不會提供票數與排名。中央社記者蕭博文攝　107年1月30日

身兼檢察官協會理事長的顏大和今天說，舉辦投票是讓檢察官推薦比較適合的人選，提供部長推薦給總統提名之用，雖然名單對長官而言無拘束作用，卻是檢察民主化的實踐。

顏大和說，提交給部長的推薦名單僅依姓氏筆畫排列，不會提供票數與排名。

投票活動26日於全國各級檢察署同步舉行，每位檢察官可推薦5名人選，選票今天集中於最高檢察署，由檢協會開票。

包括王添盛、張斗輝、台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、政務次長陳明堂、司法官學院院長蔡碧玉、調查局長蔡清祥、台灣高等法院高雄分院檢察署檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長邢泰釗都暫居領先之列。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP