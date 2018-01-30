指林滄敏詐領 段宜康魏明谷判賠100萬

（中央社記者蕭博文、蘇龍麒台北30日電）前立委林滄敏不滿立委段宜康、彰化縣長魏明谷，在上次縣長選舉時指控他藉曲棍球協會詐領500萬元，一審求償獲判賠30萬元，高院今天改判段、魏連帶賠償100萬元。



立委段宜康受訪時說，會照著程序救濟，去向最高法院上訴。彰化縣長魏明谷指出，對判決內容不清楚，等收到法院的判決書後，再決定怎麼處理。



台灣高等法院新聞稿指出，二審除判決段宜康、魏明谷連帶賠償新台幣100萬元，段宜康另需刪除臉書中相關言論，並與魏明谷登報道歉，全案仍可上訴。



林滄敏與魏明谷民國103年共同參選第17屆彰化縣縣長，段宜康質疑林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間，涉嫌以假單據、假清冊、偽造文書詐領公款，並在魏明谷的造勢活動中表示，若他講的都不是事實，願意公開到彰化縣政府前吞下3顆曲棍球，魏明谷也透過選舉文宣指控林滄敏向教育部浮報公款。



台北地院一審判決段宜康、魏明谷賠償林滄敏30萬元。案經上訴，高院認為，林滄敏被控詐領補助款部分，已經檢察官調查簽結，並無不法，段宜康與魏明谷指控未經合理查證，貶損林滄敏名譽。



高院審酌，段宜康召開記者會又在臉書指控林滄敏詐領公款，並在造勢晚會上持續指控，嚴重影響人民對於林滄敏的信任，其是否為正直清廉之人受到質疑，名譽受損甚大，一審判決30萬元偏低，改判100萬元。



民進黨立委段宜康接受訪問時說，事前就知道會輸，因為這個案子雖然中華民國曲棍球協會承認侵吞教育部的公款、還偽造簽名，但彰化地檢署檢察官還是對他們所承認的侵占和偽造文書緩起訴，只要求他們歸還侵占的公款給教育部，並給予當事人緩起訴，他們連接受法院審判的機會都沒有。



段宜康說，這樣的結果其實就註定民事官司的敗訴，但是一審判賠新台幣30萬元，到二審判賠100萬元，這是牽涉到整個法院針對某人言論的反彈，因為他是民進黨立委、是綠的。



段宜康則說，不會去跟監察院投訴，會照著程序救濟，去向最高法院上訴，結果是什麼都接受，輸了就認了。（編輯：李亨山）1070130