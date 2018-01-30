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定位器追蹤企圖性侵女同學 男遭判刑定讞

發稿時間：2018/01/30 14:45

最新更新：2018/01/30 14:45

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（中央社記者蕭博文台北30日電）高雄市一名張姓男子追求同班未成年的女同學不成，竟在女同學機車安裝衛星定位器，掌握行蹤後強拉至汽車內性侵未遂，最高法院今天依強制性交未遂罪判處2年4月徒刑定讞。

安裝衛星定位器部分，最高法院認為，女學生並非公眾人物，無意引起他人注視，期待隱沒於道路上各種交通工具，不欲公開個人行蹤；張姓男子竊錄女學生所在位置資訊，構成無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判刑4月確定。

判決書指出，張姓男子與被害女學生為高職同班同學，張男追求不成，於民國105年間在女學生機車底盤安裝衛星定位追蹤器，透過追蹤器即時回傳機車所在位置等定位資訊，掌握女同學行蹤。

105年6月23日深夜，張姓男子得知女同學正騎車沿高雄市小港區高鳳路行駛，竟駕車將女同學攔下並強拉至汽車後座企圖性侵，期間歷時1個小時，所幸女同學激烈抵抗而未得逞。

台灣高等法院高雄分院認為，張姓男子僅因愛慕女同學，即以非法手段探知女同學非公開活動，且藉此掌握行蹤，進而公然於道路上壓制女同學上車，所幸女學生奮力掙脫，才讓張男未能得逞而鑄下無可挽救的後果。

高雄高分院依成年人對少年強制性交未遂罪判處張姓男子2年4月徒刑，竊錄他人非公開之活動罪判刑4月。案經上訴，最高法院駁回確定。（編輯：李亨山）1070130

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