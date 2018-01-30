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司法院研擬完成刑事金字塔訴訟制度架構

發稿時間：2018/01/30 14:58

最新更新：2018/01/30 14:58

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（中央社記者王揚宇台北30日電）司法院今天發布新聞稿宣布，近日已研擬完成刑事金字塔訴訟制度架構，並將於2月5日、7日及12日，分別在台中、台北、高雄三地舉辦公聽會，聽取各界意見作為日後修法參考。

為建構金字塔型刑事訴訟制度，以提升整體審判效能，司法院「刑事上訴制度變革研修委員會」日前已研擬完成刑事訴訟法部分條文修正草案初稿。

司法院指出，去年總統府司法改革國是會議中，司法院就刑事程序提出「建立堅實的第一審，第二審為事後審兼採續審制，第三審為嚴格法律審兼採上訴許可制」的金字塔型訴訟結構，作為改革方向。

司法院表示，這次草案研擬修正、增訂、刪除部分合計有99條條文，重點包括「採行分流制刑事訴訟」，以「明案速判」、「疑案慎斷」為中心思想，依被告對案情有無爭執，採取不同的處理程序。

此外，也要強化第一審事實審功能，增訂審查程序，以進行起訴審查及案件分流等事項；第二審採事後審兼續審制，明定上訴於第二審法院，應有法定事由方得為之，而第二審法院原則上不得諭知較重於原審判決之刑、沒收或保安處分。

在第三審部分，則採嚴格的法律審兼採上訴許可制，第三審定讞判決採行不同意見書制度。（編輯：管中維）1070130

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