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司法官學院院長蔡碧玉 學術實務經驗豐

發稿時間：2018/01/30 16:38

最新更新：2018/01/30 16:38

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（中央社記者蕭博文台北30日電）司法官學院院長蔡碧玉學術、實務經驗皆豐富。法務部長邱太三上任後，將她從北檢派往司法官學院，希望她從教育為司改貢獻，她檢察界的人緣不錯，獲選為檢察總長推薦人選之一。

蔡碧玉擁有台灣大學政治研究所碩士學位，司法官訓練所21期結業，歷任高雄、台北地檢署檢察官、法務部檢察司司長、常務次長、新北與台北地檢署檢察長等重要職務。

民國102年，特偵組爆發監聽風暴，蔡碧玉臨危受命，從新北地檢署檢察長調任法務部常務次長，並任「特偵組監聽事件調查小組」召集人，可見其深受長官信賴。蔡碧玉隨後接掌台北地檢署，再轉往司法官學院服務。

檢察界人士形容，蔡碧玉思路清晰、口才便給、法學素養深厚，辦案經驗也相當豐富，曾任司訓所導師，因而有「蔡老師」之稱，擔任首長時帶人又帶心，在檢察界人緣不錯。

蔡碧玉在新北檢察長任內，督導偵辦連勝文槍擊案、高鐵行李炸彈客等矚目案件，在北檢檢察長任內，則揮軍偵辦台鐵炸彈案、第一銀行提款機盜領案、立法院前秘書長林錫山涉貪案。

蔡碧玉戮力從公，仍不忘學術研究與寫作，曾出版「檢察手記：你所不知道的檢察官」、「檢察官倫理規範釋論」等著作。她也曾說過，退休後最想做的就是寫法庭戲劇本，換個方式推動司法教育。（編輯：梁君棣/李亨山）1070130

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