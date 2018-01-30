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檢察總長推薦票選前5名 3人曾掌中檢

發稿時間：2018/01/30 17:03

最新更新：2018/01/30 17:15

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檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，前5高票其中3人王添盛（左起）、江惠民、張斗輝都曾擔任台中地檢署檢察長。（中央社檔案照片）檢協會檢察總長推薦票選活動30日開票，前5高票其中3人王添盛（左起）、江惠民、張斗輝都曾擔任台中地檢署檢察長。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北30日電）檢協會檢察總長推薦票選活動今天開票，前5高票包括王添盛、江惠民、朱兆民、張斗輝、蔡碧玉，這份名單將成為法務部長邱太三和總統蔡英文重要的提名參考。

檢察官協會新聞稿指出，本次檢察總長推薦活動，由各審級全體檢察官共同參與，投票率高達58.86％，804張有效票。

經統計選票結果，最高得票推薦人選前5名，以姓氏筆畫依序為台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民、台灣新北地方法院檢察署檢察長朱兆民、法務部常務次長張斗輝、法務部司法官學院院長蔡碧玉，得票前5名人選，均獲得20%以上檢察官的支持。

此次推薦名單僅有蔡碧玉為女性，其中王添盛、江惠民、張斗輝都曾擔任台中地檢署檢察長。

王添盛司法官訓練所14期結業、68歲，歷練完整，待人隨和、懇切，辦案嚴謹不容妥協，面對近年來影響廣大的油安事件、毒品防制工作，更將高檢署督導指揮統合工作發揮得淋漓盡致。

江惠民司法官訓練所18期結業、62歲，在擔任法務部常務次長期間，全力籌畫促成廉政署成立；江惠民在同事眼中不愛交際，卻是一名剛正不阿、有肩膀的長官。

朱兆民司法官訓練所22期結業、65歲，辦案經歷洋洋灑灑，包括興票案、拉法葉及獵雷艦採購案，也曾到台東地檢署支援治平專案，起訴128名被告。朱兆民對犯罪被害人保護非常投入，又精於泡茶，典型鐵漢柔情。

張斗輝司法官訓練所20期結業、60歲，曾任多縣市地檢署檢察長，以專業嘉惠地方，例如改善台中治安，也在105年2月發生台南大地震時，以過去辦案經驗提供南檢相關偵辦建議，擔任常次後更成為邱太三重要的左右手。

蔡碧玉司法官訓練所21期結業、58歲，學術、實務經驗皆豐富。法務部長邱太三上任後，特地將她從北檢派往司法官學院，希望她從教育為司改貢獻，她在檢察界人緣好，獲選為檢察總長推薦人選之一。

因應檢察總長顏大和將於今年5月卸任，依法院組織法規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出檢察總長人選。檢察官協會為此於26日舉辦推薦投票，今天完成開票。（編輯：李亨山）1070130

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