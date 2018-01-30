男吸毒恍神槍擊女友 警匪屋頂追逐逮人[影]

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市大同區27日發生一名中國籍方女遭男友開槍射傷案件，肇因為吸毒產生幻覺釀禍，兩名犯嫌攜械逃亡藏身在桃園市，警方前往圍捕還與犯嫌在屋頂驚險追逐，最後順利逮人。



台北市警察局大同分局今晚召開破案記者會，偵查隊長廖韋勝受訪表示，警方在27日上午9時30分獲報，轄內一名32歲方女左大腿疑受槍傷，送往馬偕醫院救治，立即派員前往現場勘查採證。



初步調查結果，有槍砲等項前科的45歲林男（綽號小寶）涉有重嫌，隨即組成專案小組進行追緝。



根據警方了解，方女和林男兩人為男女朋友，兩人在27日當天和有槍砲等多項前科的35歲蘇姓男友人一起在租屋處吸食安非他命，由於林男吸毒後產生幻聽和幻覺，質疑方女要迫害他，便舉槍朝方女左腿射擊兩槍。



方女中彈後血流不止，林男和蘇男兩人幫她止血急救無效，便攙扶方女下樓搭計程車到新北市三重區自行就醫，隨後才被轉送到台北馬偕醫院醫治。



林男和蘇男兩人攜械逃亡後，狡猾地先前往桃園市林口區和基隆市等處短暫停留，以混淆警方對他們逃亡路線的判斷。



但專案小組彙整所有跡證及調閱沿線監視器畫面查看，最後鎖定兩名犯嫌藏身在桃園市八德區，並於今天下午1時許偕同台北市刑大偵三隊及特勤中隊前往查緝圍捕。



雙方歷經一段激烈的屋頂追逐戰，特勤中隊蔡姓小隊長一度滑倒墜樓受傷，但他仍奮不顧身成功壓制犯嫌，最後順利將林男和蘇男兩人查緝到案。



現場也起獲作案槍枝1支、子彈11顆和安非他命3包等贓證物。



全案詢後，將林男和蘇男依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例和毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦；方女則依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。（編輯：劉政權）1070130