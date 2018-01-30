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遭指密會台化 李應元告吳子嘉獲判賠80萬

發稿時間：2018/01/30 21:16

最新更新：2018/01/30 21:16

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（中央社記者王揚宇台北30日電）環保署長李應元不滿美麗島電子報董事長吳子嘉上節目，指李與台化高層密會等語，提告求償新台幣200萬元及登報道歉；台北地院今判吳子嘉得賠80萬元，不用登報道歉，可上訴。

本案源於吳子嘉前年10月7日參加三立新聞台「新臺灣加油」節目時，指摘李應元「與台化高層密會」，進而導致環保署對台化案態度轉變等語。

李應元認為吳子嘉的言論內容損其名譽，因而提起刑事自訴；台北地方法院去年5月依誹謗罪，判處吳子嘉拘役50日，如易科罰金，以1000元折算一日；因雙方未上訴，刑事部分定讞。

民事部分，北院法官認為吳子嘉當時在電視節目上的發言內容，所述的人、事、方法均明確而具體，屬於事實陳述而非意見表達。

然而吳子嘉稱其消息來源，是一名彰化縣政府的陳姓官員，但陳曾到庭具結證稱：「我用電話跟吳子嘉聊天，我是說，有人跟我說看到李應元在台中跟別人吃飯，但我沒有說李應元跟台化高層吃飯。」

根據上述情況，北院法官認定吳子嘉的發言，損害李應元的名譽權；審酌雙方身分地位等條件，李應元請求的精神撫慰金額以80萬元為適當。

登報道歉部分，法官認為就算刊登道歉啟事，閱覽者一時也不知道事情來龍去脈，很難達到回復李應元名譽的效果，而且新聞媒體及輿論應會有適度報導，因此判吳子嘉不用登報道歉，全案可上訴。（編輯：陳清芳）1070130

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