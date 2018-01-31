美麗華勞資調解成立 31日結束罷工

（中央社記者林長順新北30日電）美麗華球場勞資雙方今天在新北市勞工局進行調解，最後就爭議部分達成協議，調解成立，工會暫停罷工，將於明天中午前清出道路供員工出入，下午5時前撤除罷工糾察線。



美麗華球場工會19日起發起罷工行動，迄今第12天。新北市勞工局今天受理工會申請調解，下午3時召開調解會議，深夜近11時達成協議。



雙方協議內容，包括資方同意場務部分不以外包或派遣人力進用，取代直接雇用員工以及既有場務人員的工作，但專項工作發包，且與場務人員工作內容無重疊者，不在此限。



雙方協議，資方11日公告資遣黃修平等11人，如經勞動部不當勞動行為裁決認定解雇無效，資方承諾立即恢復僱傭關係，並支付扣除罷工期間的原領薪資，且拋棄相關法律救濟程序。黃修平等11人也同意於裁決決定作成前不復職，且暫停罷工。



另外，資方同意自民國107年起，於營業年度終了結算，如有盈餘，優先發給員工年終獎金及調高薪資。



雙方也協議，美麗華若違反承諾，須付給工會新台幣600萬元違約金，且工會可以重啟罷工。



勞工局曾邀集雙方代表進行2次非正式協商會議，由局長謝政達親自主持，勞動部也有派員參與，美麗華高爾夫球場董事長黃世杰第2次協商會議時親自與會，今天也出席協調會。1070130