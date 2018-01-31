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中油桃廠工安 經部：無關董事長專業

發稿時間：2018/01/31 10:54

最新更新：2018/01/31 14:53

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（中央社記者黃雅娟台北31日電）中油桃園煉油廠火災，外界質疑因董事長戴謙專業不足，經濟部長沈榮津回應，「應該（跟董事長專業）沒什麼關係」，國營會組成的專案小組昨天到現場勘查，相關報告一週內出爐。

中油桃園煉油廠29日清晨發生大火，由於歲修後起爐進油時，加熱爐管發生問題，導致柴油外漏，火勢約一個小時撲滅，無人員傷亡；而因為尚未獲得許可證就起爐，中油允諾將檢討相關標準作業流程（SOP），調查報告約一週出爐。

沈榮津今天出席台灣儲能系統產業推動聯盟成立大會，會前接受媒體訪問時表示，經濟部責成國營會組成專案小組，昨天已經到現場勘查，詳細報告一週內會向外界報告。

媒體詢問，外界傳出日前董事長戴謙還到高雄上課，工安意外是不是因為專業不足導致的？沈榮津回應，「應該（跟董事長專業）沒什麼關係」。

沈榮津表示，這次的工安事件，定位在桃園煉油廠的層級，是他們大修計畫有關SOP落實度的問題，未來請中油針對各廠大修做落實，並從這次事件看如何學習教訓，進行檢討。

至於中油今年來工安事件頻傳，沈榮津指出，會請國營會加強檢討，到底最近的工安事件問題在哪裡，找出問題檢討並加強改善。

中油統計，近五年重大工安事件，包含氣體油料外洩、火警及人員傷亡等，102年至106年共18件，死亡人數共7人，去年8月15日大潭電廠則因為中油承包商操作失誤，導致全台592萬戶停電，除一日電費新台幣3.26億元答應賠償外，其他費用與台電仍在協商中。（編輯：郭萍英）1070131

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