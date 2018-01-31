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阿嬤殺久病阿公 二審改判2年6月

發稿時間：2018/01/31 12:32

最新更新：2018/01/31 12:32

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（中央社記者蕭博文台北31日電）年近八旬的劉姓婦人被控殺害久病丈夫，高院今天認為，劉婦犯罪動機不無解脫丈夫病痛的利他成分，且犯案時精神狀態不佳，家屬也求情，以責任能力減低、情堪憫恕改判2年6月。

全案緣於，案發時78歲的桃園大地主劉姓老翁，民國105年8月間在住處遭人朝頭部砍殺多刀致死。當時77歲的劉妻謊稱是遭陌生男子殺害，直到老翁頭七，才向家人坦承劉翁久病厭世，求她動手結束生命。桃園地方法院一審，依殺人罪判她5年徒刑。

台灣高等法院今天發布新聞稿指出，劉婦自幼缺乏文化刺激、學習環境被剝奪，婚後生活封閉，諸事依賴丈夫，判斷能力因智能不足或失智症下降；劉婦案發時辨識行為違法或依其辨識而行為的能力，已顯著降低，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

新聞稿表示，劉婦持菜刀砍殺丈夫頭部至少15刀，犯罪損害固然重大，但劉翁105年中風出院後，即仰賴劉婦照顧，劉婦自身也罹患多重慢性病，頓時從仰賴丈夫之人變成全然的照顧者，心理壓力的沉重不難想見。

承審合議庭認為，劉婦雖與子媳同住，白天仍須獨自照顧丈夫。而丈夫生命宛如風中殘燭，劉婦與丈夫結褵50年，將丈夫視為依賴支柱、生活重心，如今卻已非如此。劉婦犯罪動機除解除自身壓力，見至親丈夫因病拖累家人、自己因病不中用等抱怨而有厭世之感，犯罪動機亦不無解脫丈夫病痛之利他成分。

合議庭審酌，案發後劉婦健康狀況未見改善，也曾萌生輕生念頭，家屬均稱本案是人倫悲劇，可以理解並原諒劉婦，懇求從輕量刑，因此依法酌量減輕其刑，撤銷一審判決，依殺人罪改判2年6月，全案可上訴。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070131

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