工業冰醋酸泡海參 業者二審改判無罪

（中央社記者蕭博文台北31日電）新北市淦成企業涉以工業用冰醋酸浸泡海參，朱姓負責人一審被判刑一年。但高院認為，冰醋酸屬加工助劑，行為時衛生標準尚未訂定，今天改判無罪，全案仍可上訴。



高院新聞稿指出，撤銷一審判決的理由在於，在以稀釋冰醋酸去除海參石灰質的作法中，冰醋酸屬加工助劑而非食品添加物，並與食品用洗潔劑特性不符，被告行為時加工助劑的衛生標準尚未訂定，不適用食品安全衛生管理法的處罰規定，自屬行為不罰。



新北地方法院檢察署起訴指控，淦成企業朱姓負責人為降低海參加工成本，並使海參去灰呈烏黑色後賣相較佳，自民國103年4月至104年5月止，將工業用冰醋酸加水稀釋，把海參放入桶內浸泡，後續加工烘乾，出口至香港、中國大陸，不法獲利新台幣540萬元。



新北地院一審依違反食品安全衛生管理規定情節重大足以危害人體健康之虞罪，判處朱姓負責人一年徒刑，淦成公司判罰100萬元。



經上訴，高院認為，工業用冰醋酸並非食品添加物，朱姓負責人行為時，「加工助劑衛生標準」尚未訂定，加工助劑的使用並無處罰規範，依罪刑法定、法律不溯既往原則，不得以行為後的法律處罰。



承審合議庭也認為，食安法雖規定食品用洗潔劑應符合衛生安全及品質標準，但冰醋酸性質功能與食品用洗潔劑並不同，不得以食品用洗潔劑規範加以處罰。



合議庭另指出，本案工業用冰醋酸經鑑定結果成分僅有醋酸，非有毒之物，無易生不良化學作用的情形，即使檢驗出「氯化物」，依台北榮民總醫院意見，這些物質毒性相對低，應無大礙，縱使將冰醋酸視為食品用洗潔劑，被告也無違反規定，罪嫌不足，改判無罪。



朱姓負責人另被起訴將以冰醋酸處理後的海參冒充為價格較高的烏參，涉嫌詐欺。高院維持一審認定，認為是香港、大陸客戶要求朱男以冰醋酸處理海參，無受騙之可能，維持無罪判決。（編輯：李亨山）1070131