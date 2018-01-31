助理疑捲勒索董座案 黃國昌：烏龍報導

（中央社記者蔡佳伶台北31日電）時代力量立委黃國昌服務處主任傳出捲入群聯董座潘健成遭勒索案，黃國昌今天對烏龍報導感到遺憾，他對團隊的工作紀律要求嚴格，不清楚造謠目的，但不會影響他揭弊的決心。



群聯電子董事長潘健成遭小三以握有公司假帳文件為由，勒索一億元，鏡週刊今天報導，被收押的嫌犯表示，當初有把假帳資料輾轉交給黃國昌汐止服務處主任陳裕仁，加上潘健成與小三談判對話曾提及，「立法院也要錢」，懷疑勒索潘健成的共犯可能包括立委助理。



黃國昌發表聲明說，有關陳裕仁曾接獲陳情人提供群聯假帳弊案資料的報導，內容並非事實。



聲明說，報導中的陳情人楊文信和趙先生，確實曾於去年9月透過地方民眾在晚間聯繫找陳裕仁陳情，要求為群聯董座潘健成拋棄小三主持公道，但團隊從不介入這類私事，陳裕仁當場婉拒。



聲明說，陳情人另指有群聯假帳資料，基於團隊對弊案陳情的嚴格要求，陳裕仁當面要求楊文信提供具體陳情內容與佐證資料，但陳情人後來並未提供，陳情到此為止。關於這點，楊文信和趙先生都已證實，從未交付任何資料給團隊同仁。



黃國昌今天應邀出席醫勞盟召開「杜絕花花班，公投保平安」記者會會後受訪表示，週刊影射的烏龍報導，感到非常遺憾，他對服務團隊的工作紀律，要求非常嚴格，陳裕仁是工作很認真的人，處理地方選民服務，他百分之百對他的主任有信心。



他表示，一路走來，整個團隊面對各種弊案的態度始終明確，除了事證是否充分，沒有其他考慮；不清楚這次透過週刊莫名造謠者的目的，但絕對不會影響揭發弊案、實現社會正義的腳步和決心。(編輯:溫貴香) 1070131