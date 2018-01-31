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8旬婦迷途 熱心女警助返家

發稿時間：2018/01/31 14:04

最新更新：2018/01/31 14:42

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zoom in 台北市一名8旬陳姓老婦（左）日前出門到醫院看病後，竟忘記返家的路，直到民眾發現帶往警局求助，女警劉欣怡（右）耐心安撫並聯繫上老婦的基隆家屬，助她順利返家。（台北市文山第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月31日台北市一名8旬陳姓老婦（左）日前出門到醫院看病後，竟忘記返家的路，直到民眾發現帶往警局求助，女警劉欣怡（右）耐心安撫並聯繫上老婦的基隆家屬，助她順利返家。（台北市文山第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）8旬陳姓老婦日前出門到醫院看病後，竟忘記返家路，徘徊到深夜才被熱心民眾帶往警察局求助，女警劉欣怡耐心安撫並細心聯繫上老婦的基隆家屬，助老婦順利返家。

台北市一名民眾帶著一名老婦於26日凌晨0時許到台北市警察局文山第一分局木新派出所求助，老婦口中頻頻碎念「我要回家、我要回家」，劉欣怡見狀趕緊請老婦進入所內休息，並耐心和老婦閒聊、平復情緒。

過程中發現，老婦是在當天早上出門到新店醫院看病，但從醫院出來後竟忘記返家之路，一路徘徊直到被民眾發現。

由於老婦說不清楚住處資訊，劉欣怡便請老婦翻找隨身背包查看有無證件，尋獲身分證後，卻發現高齡82歲陳婦的戶籍遠在基隆市七堵區，且無家屬聯絡方式。

劉欣怡發現陳婦身上有一支手機，才終於連絡上陳婦的兒子，對方表示自己未和母親同住，所以不知母親迷途，相當感謝警方協助。

在家屬同意下，劉欣怡幫陳婦叫計程車並叮囑司機確保陳婦安全返家，陳婦得知能返回家中時，精神振奮並不斷向劉欣怡致謝，直說劉欣怡人美心地好，下次要親自登門感謝。（編輯：管中維）1070131

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