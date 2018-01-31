洗錢防制新法奏效 士檢急扣100萬美元

（中央社記者蕭博文台北31日電）王姓夫妻涉嫌侵占新加坡一家公司資產156萬美元，士林地檢署獲報依洗錢新法急扣國內洗錢帳戶中的100萬美元，王男另繳回餘款，檢察官今天依業務侵占罪緩起訴王男。



士檢表示，王姓男子坦承犯行並繳回不法所得，被害人也同意，因此給予緩起訴2年，條件是向公庫支付新台幣30萬元。王男的詹姓妻子今年初因罹癌辭世，檢察官依法不起訴。



士林地檢署今天發布新聞稿指出，去年12月14日接獲報案，指稱詹姓女子民國87年起受新加坡一家公司姜姓執行董事委託，在國內管理該公司的OBU帳戶，但帳戶款項不翼而飛。



主任檢察官邱智宏、檢察官張聰耀指示指揮調查局台北市調查處中山站清查金流，發現詹女、王男與姜姓執行董事相處不睦，先後於去年12月11、12日將OBU帳戶內156萬美元，陸續匯至國內與美國的親友帳戶隱匿犯罪所得，涉嫌業務侵占、洗錢罪。



由於新修正的洗錢防制法106年6月28日施行，降低前置犯罪門檻為最輕本刑6個月以上之罪。檢察官考量業務侵占罪已屬洗錢前置犯罪，依法緊急查扣被告借用的國內親友銀行帳戶，共計扣得100萬美元，並向士林地方法院備查獲准。



王姓夫妻見東窗事發，且隱匿在國內的犯罪所得已全數被扣押，因此自白全部犯行。王姓男子並將移轉至美國親友銀行帳戶中的56萬美元匯回OBU帳戶。



士檢指出，新法擴大洗錢犯罪的定義及降低前置犯罪門檻，使檢察官得以迅速查扣犯罪所得，確保不遭被告隱匿，避免被害人無求償無門，以保障被害人權益，充分體現洗錢防制新法為防制洗錢、打擊犯罪的目的。1070131