黑膠唱片金飾失竊 失主只求找回絕版品

高雄一名王姓男子珍藏逾百張絕版黑膠唱片日前遭竊，透過警方協助找回尚未遭變賣的60多張唱片。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月31日

（中央社記者陳朝福高雄31日電）王姓被害人遭熟識20多年陸姓男子擅闖家門行竊，偷走金飾及絕版黑膠唱片141張等，其中有40年歷史珍貴老唱片，王男向高雄市警方報案，表示其他損失就算了，盼求找回絕版品。



一名黑膠唱片收藏家今天表示，絕版黑膠唱片市場搶手，依保存狀況和歷史有不同行情，市場流轉率不多，有人專門高價收購。



王男日前向高雄市警察局岡山分局報案，表示整理黑膠唱片時發現家中財物遭竊，包括絕版黑膠唱片141張、項鍊3條、手鍊1條和日幣。141張老唱片估算市場二手收購價約新台幣80萬元。



受理的員警表示，因長期收藏的黑膠唱片都已絕版價值不斐，報案當時王男氣急敗壞，表示其他損失找不到就算了，但請求警方快協助找回所收藏的絕版品。



警方分頭調閱監視器追查，並在拍賣網站發現有二手唱片行拍賣疑遭竊的黑膠唱片，與王男前往唱片行指認無誤，查出是有竊盜、毒品等前科的老友陸男涉案，分批變賣給唱片行柯姓負責人，查扣被竊黑膠唱片66張。



警方表示，陸男供稱與王男熟識20多年，前往王男家中訪友時見被害人家中無人且家門未鎖，竊取這批財物，將金飾拿至銀樓變賣，日幣則至銀行兌換，黑膠唱片賣給柯姓負責人，獲利約27萬元。



警詢後，陸男依竊盜罪嫌送辦，柯姓負責人依贓物罪函送偵辦，警方持續追查金飾流向。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070131