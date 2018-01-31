闖平交道代價高 台南開罰7萬4500

台南市一輛自小客車日前在平交道警鈴、號誌啟動後仍闖越平交道遭檢舉，警方依法開罰新台幣7萬4500元，31日並公布罰單內容，提醒民眾切勿任意闖越平交道。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年1月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）一輛黑色自小客車在1月19日行經台南市東區生產路的鐵路平交道時，在警鈴已響、閃光號誌也亮起的情況下，仍加速闖越。警方接獲檢舉認定違規，開罰新台幣7萬4500元。



台南市政府警察局第一分局今天公布這張高額罰單，宣導勿闖越平交道。警方指出，2017年7月1日起，「道路交通管理處罰條例第54條條文修正案」，已將闖越平交道的罰款大幅提高，可處1萬5000元以上、9萬元以下，並吊扣駕駛執照1年。



警方指出，民眾提供的檢舉畫面是1月19日上午10時22分，一輛黑色自小客車行經東區生產路鐵路平交道時，在警鈴已響、閃光號誌顯示的情況下，駕駛仍加速闖越平交道，平交道柵欄幾乎是在車輛經過時同步放下，畫面令人捏把冷汗。



警方指出，依畫面認定違規屬實，對這輛登記在一家公司行號名下的自小客車開出7萬4500元罰單。



警方指出，用路人行經平交道時應注意停、看、聽，鈴響就要停等，並非柵欄放下才要停下來。貪圖一時之快任意闖越，出了意外不堪設想。（編輯：黃瑞弘）1070131