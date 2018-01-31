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旅行蛙蛙絆倒搶匪 助陣北市警防搶演練

發稿時間：2018/01/31 17:46

最新更新：2018/01/31 18:08

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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北31日電）再兩週就要過年，為預防年前金融機構搶案發生，台北市警察局中山分局今天動員約50人到合作金庫進行實地防搶演練，就連時下超夯的旅行蛙蛙也出馬助陣，合力緝捕歹徒。

中山分局今天下午在北市中山區南京東路2段的合作金庫進行「旅行蛙蛙絆倒搶匪」金融機構防搶演練，大陣仗出動32名員警，個個都全副武裝，還有時下最夯的旅行蛙蛙人偶也到場助陣。

演習展開後，由兩名員警偽裝成歹徒，模仿雨衣大盜穿著雨衣要行搶，兩人步入合作金庫內，假裝要辦理金融業務之際，突然搶奪現金並持槍挾持民眾、開槍示警，現場槍聲隆隆、警鈴聲大作，演練場面逼真不已，就連在場外觀看群眾都被嚇到。

隨即多名員警騎乘或駕駛警車立即趕到現場，分別兩兩一組持槍前進緝捕，當持槍歹徒欲逃亡之際，門前一組眼明手快的員警們立即將他阻攔制伏；另一名騎車逃亡的歹徒，則被緊跟在後的員警們在路邊逼車、壓制，成功逮人。

扮成旅行蛙蛙的員警在演練期間，則在旁持續給予警方指示，讓他們可確切掌握歹徒行蹤，甚至在搶匪逃逸過程中還「出腳」絆倒，幫助員警順利逮捕搶匪，展現好默契。

全程演練約歷時近20分鐘，共出動約32名警力、15名行員共同進行，業者事前也向洽辦業務民眾先行宣導相關演練資訊。

中山分局分局長黃永志受訪表示，由於民眾在年前的提款次數和金額都較平日要高，希望利用演練提醒同仁、民眾和金融機構業者提高警覺心，並藉此增加彼此相互聯繫、配合及應變反應熟悉度，萬一真遇到意外狀況，即可迅速應變。

為免路過民眾將演練誤以為真，中山分局也特別製作演練告示牌，並佇立在演練現場周邊告知，同時也派遣警力在現場實施交管。

中山分局呼籲，年關將近，市場現金需求增加，不法之徒易鋌而走險，且轄內金融機構、銀樓、量販店、大賣場、超商、加油站和投注站等財物匯集處所，容易遭歹徒覬覦，透過演練以強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070131

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