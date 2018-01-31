男醫師涉下藥迷昏女醫師 一審判刑5年半

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣一名李姓男醫師涉嫌在同院實習女醫師的咖啡中下藥，女醫師喝下咖啡後昏睡4個多小時，女醫師報警處理，李姓醫師遭起訴，彰化地方法院判處他有期徒刑5年6個月。



根據彰化地方法院日前公布的判決書，李姓醫師在彰化縣一間醫院受訓，疑似覬覦同院一名實習女醫師的美色，幫女醫師買咖啡，女醫師不疑有他喝下咖啡，沒多久就昏睡，醒來之後發現自己不記得發生什麼事情，懷疑李姓醫師在咖啡裡下藥。



女醫師指控，李姓醫師先邀她進入值班室，她雖然察覺有異，不過認為李姓醫師是她的學長，應該不會發生什麼事情，還是進入李姓醫師的值班室，不過喝了咖啡之後，她原本在用手機上網，但沒多久就昏睡，對於被送醫等情形都沒有印象。



法官審理此案時，李姓醫師則辯稱，當初是女醫師說自己身體不適，才讓女醫師進入他的值班室休息，他有買咖啡，但絕對沒有下藥，而在女醫師休息的時候，曾進去探望了幾次，但都只有待幾分鐘而已。



不過法官調閱醫院內的監視器畫面，發現女醫師在值班室待了4個多小時，而李姓醫師多次進入值班室，先後統計總共待了2個多小時，認為李姓醫師證詞不可採，另在女醫師的尿液中驗出FM2的成分，認為李姓醫師涉嫌重大，因此依違反毒品危害防制條例欺瞞使人施用毒品罪，判處有期徒刑5年6個月，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1070131