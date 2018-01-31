/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 藍月管中閔統一發票旅行青蛙
>rss

男醫師涉下藥迷昏女醫師 一審判刑5年半

發稿時間：2018/01/31 19:17

最新更新：2018/01/31 19:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣一名李姓男醫師涉嫌在同院實習女醫師的咖啡中下藥，女醫師喝下咖啡後昏睡4個多小時，女醫師報警處理，李姓醫師遭起訴，彰化地方法院判處他有期徒刑5年6個月。

根據彰化地方法院日前公布的判決書，李姓醫師在彰化縣一間醫院受訓，疑似覬覦同院一名實習女醫師的美色，幫女醫師買咖啡，女醫師不疑有他喝下咖啡，沒多久就昏睡，醒來之後發現自己不記得發生什麼事情，懷疑李姓醫師在咖啡裡下藥。

女醫師指控，李姓醫師先邀她進入值班室，她雖然察覺有異，不過認為李姓醫師是她的學長，應該不會發生什麼事情，還是進入李姓醫師的值班室，不過喝了咖啡之後，她原本在用手機上網，但沒多久就昏睡，對於被送醫等情形都沒有印象。

法官審理此案時，李姓醫師則辯稱，當初是女醫師說自己身體不適，才讓女醫師進入他的值班室休息，他有買咖啡，但絕對沒有下藥，而在女醫師休息的時候，曾進去探望了幾次，但都只有待幾分鐘而已。

不過法官調閱醫院內的監視器畫面，發現女醫師在值班室待了4個多小時，而李姓醫師多次進入值班室，先後統計總共待了2個多小時，認為李姓醫師證詞不可採，另在女醫師的尿液中驗出FM2的成分，認為李姓醫師涉嫌重大，因此依違反毒品危害防制條例欺瞞使人施用毒品罪，判處有期徒刑5年6個月，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1070131

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP