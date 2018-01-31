周泓旭案 高院將傳王炳忠作證

台灣高等法院31日開庭審理中國大陸籍男子周泓旭（左）被控來台吸收外交官員發展組織未遂案，周泓旭進入法庭前面露微笑，神情輕鬆。中央社記者孫仲達攝 107年1月31日

（中央社記者蕭博文台北31日電）台灣高等法院今天審理周泓旭涉犯共諜案，決定傳訊王炳忠等人作證，釐清北檢今年併案審理的國安法案情。周泓旭庭訊後表示希望公開審理，「我不知道台灣的司法在黑箱什麼？」



來台攻讀碩士的周泓旭，涉嫌吸收一名外交人士未遂，一審被台北地方法院，依為大陸地區黨務機關在台發展組織未遂罪，判刑1年2月，經上訴，由高院審理中。



台北地檢署今年1月，另將周泓旭涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」在台發展組織案情，以與吸收外交人士未遂案為裁判上一罪關係為由，移請高院併案審理。



高院今天提訊在押的周泓旭，庭訊2小時後，決定3月2日傳訊王炳忠、王父王進步作證，另擇期傳訊林明正、侯漢廷、陳斯俊。



庭訊後，周泓旭對媒體說，「我當然希望公開審理，我不知道台灣的司法在黑箱什麼。」記者追問庭訊是否提到王炳忠，周則說只要公開審理大家都知道，至於媒體詢問法官是否決定公開審理，周反問，「他們敢嗎？」（編輯：吳協昌）1070131