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雪山積雪30公分 冰封路牌路徑

發稿時間：2018/02/01 10:04

最新更新：2018/02/01 11:54

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雪霸國家公園管理處1日指出，寒流來襲，海拔3000公尺以上到雪山主峰沿線都已降雪，積雪最深處達30公分，海拔2000公尺地區也不排除有降雪機率，呼籲遊客上山注意天候狀況。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月1日雪霸國家公園管理處1日指出，寒流來襲，海拔3000公尺以上到雪山主峰沿線都已降雪，積雪最深處達30公分，海拔2000公尺地區也不排除有降雪機率，呼籲遊客上山注意天候狀況。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）雪霸國家公園管理處今天指出，寒流來襲，海拔3000公尺以上到雪山主峰沿線都已降雪，積雪最深處達30公分，海拔2000公尺地區也不排除有降雪機率，呼籲遊客上山注意天候狀況。

雪霸國家公園管理處處長鍾銘山表示，最近3波冷氣團來襲，雪山從1月29日晚間持續至今日凌晨都有出現降雪，目前從369山莊、黑森林到雪山圈谷、雪山主峰，積雪最深處達30公分。

高山空氣稀薄，加上山區部分路牌、路徑遭到大雪冰封、覆蓋，連資深的雪地指導員前往勘查雪況，都顯得有點吃力，因此鍾銘山指出，近期申請上山進行雪地攀登的遊客，務必準備好雪靴、雪杖、冰斧等裝備。

鍾銘山表示，雪霸國家公園於雪季期間，也安排志工擔任雪地指導員，每日前往山區觀察雪況，遊客入山前可向雪管處諮詢外，入山後也可聽從雪地指導員的建議路徑，避免發生危險。

有鑑於2年前曾有霸王寒流來襲，海拔1000公尺的區域都罕見降下白雪，鍾銘山指出，這波寒流來到台灣，預估雪線也將降到海拔2000公尺山區，國家公園內的武陵和觀霧地區也有可能降雪，呼籲遊客上山遊玩應注意天候狀況。（編輯：李錫璋）1070201

高山空氣稀薄，加上山區部分路牌、路徑遭到大雪冰封、覆蓋，連資深的雪地指導員前往勘查雪況，都顯得有點吃力。雪霸國家公園管理處處長鍾銘山1日指出，近期申請上山進行雪地攀登的遊客，務必準備好雪靴、雪杖、冰斧等裝備。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月1日高山空氣稀薄，加上山區部分路牌、路徑遭到大雪冰封、覆蓋，連資深的雪地指導員前往勘查雪況，都顯得有點吃力。雪霸國家公園管理處處長鍾銘山1日指出，近期申請上山進行雪地攀登的遊客，務必準備好雪靴、雪杖、冰斧等裝備。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月1日
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