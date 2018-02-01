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性侵2台女 4新加坡人二審仍獲緩刑

發稿時間：2018/02/01 11:36

最新更新：2018/02/01 11:36

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(中央社記者蕭博文台北1日電)劉瑋城等4名新加坡籍男子，邀約2名台灣女子飲酒，趁2女酒醉分別性侵得逞。高院今天維持一審罪刑，依乘機性交罪判處4人1年8月至1年11月不等徒刑，並宣告緩刑。

台灣高等法院新聞稿指出，劉瑋城（LAU WEI SENG）判刑1年11月、緩刑5年，王琨駿（ONG KUN JUN BRYAN）判刑1年10月、緩刑5年，陳俊穎（TAN JUAN YIN）判刑1年9月、緩刑4年，林煒軒（LIM WEI XUAN﹚判刑1年8月、緩刑4年，緩刑期間均交付保護管束，全案仍可上訴。

台灣高等法院新聞稿提到，2名被害女子心理受創，需要接受心理諮商及精神科協助，但劉瑋城等4人已與2名女子達成和解，並全數支付賠償金，被害人也表示願意原諒被告、不再追究，並為被告請求緩刑。

新聞稿指出，劉瑋城民國105年8月來台就讀大學，王琨駿、陳俊穎、林煒軒同年12月來台與劉相約自助旅行，4人投宿台北市大同區一處民宿。

劉瑋城105年12月10日在夜店結識一名女子，雙方互留LINE聯絡方式，翌日晚間劉邀約女子至民宿飲酒聊天，女子與另名女友人一起赴約，與劉等4男玩骰子遊戲，以飲酒為懲罰。

2名女子因不勝酒力醉倒在客廳沙發上，劉瑋城等4人見有機可乘，分別性侵2女得逞。

士林地方法院一審審酌，被告4人均為大學生，犯罪手段尚屬平和、坦承犯行、多次當庭道歉，相較其他乘機性交案件情節較輕，有足堪憫恕之處，若處以法定最低刑度有期徒刑3年仍嫌過重，客觀上足以引起社會一般人同情，另審酌被告出國不思維護母國形象，藉酒放縱私慾、造成被害女子心理嚴重受創等情狀量刑。

全案僅有檢察官提起上訴，高院審理後認為上訴無理由，今天判決駁回。（編輯：李錫璋）1070201

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