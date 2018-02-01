租溫泉民宿設詐騙機房 警循線攻堅逮人

（中央社記者蘇木春台中1日電）許姓男子租下南投縣埔里山區一處溫泉民宿，組成詐騙集團以包裹涉及洗錢案手法，詐騙中國與澳門民眾，警方接獲線報展開追查，前天到民宿攻堅逮捕許男等20人，訊問後依法送辦。



刑事局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門受訪表示，26歲許姓男子成立詐騙集團，租下南投縣埔里山區一處溫泉民宿頂樓作為機房據點，並在頂樓加裝監視器監控四周動靜，警方接獲線報展開追查。



辦案人員跟監蒐證後，確認詐騙機房就位在民宿，經報請南投地方法院檢察署檢察官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局及南投縣警局埔里分局，1月30日上午前往攻堅查緝。



警方破門後，共逮捕許男等20人，查扣平板電腦、手機、被害人資料、人頭卡與教戰守則等贓證物，並將嫌疑人帶回偵辦。



警方查出，詐騙集團由第一線成員假冒中國貨運公司客服人員，向中國及澳門被害人詢問個資，佯稱有一個包裹涉案需立即與公安局聯繫進行處理。



嫌犯隨即將電話轉接佯裝假公安的二線成員，稱被害人涉嫌洗錢案件，必須進行資金比對，要求被害人到銀行ATM進行轉帳操作或使用支付寶支付款項到人頭帳戶，警方已針對可疑受騙名單展開清查，訊問後將許男等20人依詐欺罪嫌移送南投地檢署偵辦。（編輯：陳怡璇／黃于）1070201