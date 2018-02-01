電鍍廠偷排廢水 台中檢方起訴5人

（中央社記者蘇木春台中1日電）李姓婦人經營電鍍工廠，違法將電鍍廢水直接排放，並將電鍍槽內的污泥，委託兩家未領有廢棄物處理許可的公司處理，台中地檢署今天將李婦等5人，依違反水污染防治法罪嫌起訴。



台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，46歲李姓婦人是台中市梧棲區港埠路一家電鍍工廠負責人，民國106年2月間，因工廠內電鍍槽整修，需清空處理槽內的電鍍廢水，2名陳姓員工徵得李婦同意後，直接排放到廠區後方排水溝。



廢水經排水溝流往下游，導致安良港大排呈現淺綠色，附近居民發現向台中市政府環境保護局陳情，稽查人員循線查獲電鍍工廠排放廢水，經送驗廢水含有害重金屬每公升含有總鉻1380毫克（標準值2毫克）、銅198毫克（標準值3毫克）、鎳1020毫克（標準值1毫克），均超過公告標準。



保安警察隊第七總隊第三大隊第二中隊蒐證後，106年3月22日前往搜索，當場查獲廠內員工又將電鍍廢水，排放到工廠前方的排水溝，查扣排放管線、沉水馬達及相關文件等證物。



檢警另查出，43歲楊姓男子經營的清潔行，未領有甲級廢棄物清除處理許可文件，104年10月間卻違法替李婦的電鍍工廠，清除電鍍槽底含有強酸、重金屬的污泥，經由水肥車抽取後，到不詳地點棄置流放。



此外，46歲陳姓男子經營土木工業公司，106年3月間，替李婦的電鍍工廠修繕電鍍槽時，協助處理槽底的事業廢棄物，經貨車載運到梧棲區和平段一處土地違法棄置。



台中地檢署今天依違反水污染防治法罪嫌，將李婦等5人起訴。（編輯：李錫璋）1070201