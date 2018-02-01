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為71萬債務殺人棄屍 男嫌自首接受調查

發稿時間：2018/02/01 14:02

最新更新：2018/02/01 14:39

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宜蘭吳姓男子因積欠邱姓男子新台幣71萬5000元債務及高額利息心生不滿，將邱男勒斃後棄屍員山鄉山區，吳男1日主動向警方自首，鑑識人員在吳男犯案車輛上進行蒐證。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年2月1日宜蘭吳姓男子因積欠邱姓男子新台幣71萬5000元債務及高額利息心生不滿，將邱男勒斃後棄屍員山鄉山區，吳男1日主動向警方自首，鑑識人員在吳男犯案車輛上進行蒐證。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年2月1日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭一名吳姓男子因積欠一名邱姓男子新台幣71萬5000元債務，一個月還要還5萬元利息，吳男之後心生不滿竟將邱男勒斃後棄屍員山鄉山區。吳男今天出面自首，接受警方調查。

警方調查，57歲吳男因積欠65歲邱男71萬5000元債務，一個月還要5萬元利息，並曾被告知會遭小弟催討，引發不滿。吳男於1月30日向邱男騙稱要去借錢還債，於宜蘭市東港路坐上邱男車子後座後，疑似以預藏的手套及繩子將邱男勒斃，再將邱男放在後座，換他開著邱男的車到員山鄉一處偏僻山區，將屍體推下山坡。

宜蘭縣警察局宜蘭分局長莊武能今天受訪時說，整起事件會曝光是因邱男同居女子於1月30日晚上一直等不到邱男返家，趕緊向警方報失蹤。隔日，吳男還跟邱男同居女友和邱男友人一起再到警分局，請求警方調閱邱男通聯紀錄，希望釐清案情。警方發現吳男講話前後不一，並發現他積欠邱男債務，但吳男宣稱已經還清，可是對金錢來源卻交代不清，涉有重嫌，但當時因無證據只能先請他離去。

莊武能表示，今天清晨5時左右，吳男突然向警方自首表示「他殺了邱男」，並帶警方前往棄屍現場尋找屍體。警方在員山鄉一處山區處，順利找到被卡在下邊坡樹木的邱男屍體。

此外，吳男犯案後，將車子開到國道5號宜蘭壯圍高架路面下的共乘停車場棄置，警方今天也在當地找到車子，由鑑識人員進一步釐清。全案將依刑法殺人罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1070201

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