國民法官候選人批模擬法庭作秀 北院：合乎規定

（中央社記者蘇龍麒、蕭博文台北1日電）台北地方法院國民法官候選人劉俊奇今天表示，台北地方法院日前舉辦模擬法庭，但國民法官候選人在現場都被法官洗腦，「這兩天原則上就是一場秀」。



台北地方法院發言人黃柄縉表示，模擬過程沒有逾越草案的相關規定；法官陪同的部分，主要是考量候選國民法官在等候期間的空檔，因此才從事相關的法治教育與法院環境介紹。



黃柄縉表示，北院承辦的合議庭一直秉持著不得汙染國民法官的精神，無論在審理期日進行中、中間討論階段及評議過程，實際上參與的入選國民法官都肯定本次參與模擬後實際上的收穫及對司法透明度的肯定。



台灣陪審團協會上午在立法院召開記者會，台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍與台北市文山區政大里里長，同時也是台北地方法院國民法官候選人劉俊奇等人出席。



鄭文龍說，台北地院因應司法院提出的國民法官草案，29、30日連續兩天舉辦模擬法庭，卻不開放一般民眾旁聽，不僅沒有直播，還僅開放媒體進入，讓人懷疑司法院改革的決心。



他說，模擬法庭過程中，檢方以聖經、可蘭經、地藏十輪經等宗教經文，強調被告必須罪有應得，表面是賦予檢察官正義的形象，法庭應該是檢、辯雙方呈現案件事證的地方，而不是試圖使用煽情的手法引導國民法官的決定。



劉俊奇說，這次名單是由台北市各里辦公處推薦，里長、志工、區公所同仁都以被遴選中籤，當成驕傲的事情，帶著熱情去參加。



他表示，這兩天原則上就是一場秀，當天兩個庭有80名國民法官，事先由法官主持，讓律師、檢察官對於未來要處理的案件，挑選哪些國民法官適合、哪些不適合，但他質疑怎麼可以由律師、檢察官來選？



他說，在等待的過程中，有2、3個小時都由現場陪同的法官在洗腦，甚至框定可以判處的刑期，已經失去了找國民法官的客觀性。（編輯：林淑媛）1070201