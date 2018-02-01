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高中肄業誆稱博士 掏空公司逾5千萬遭重判

發稿時間：2018/02/01 14:50

最新更新：2018/02/01 14:50

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（中央社記者蘇木春台中1日電）古姓男子謊稱具博士學歷、奈米技術，擔任上櫃公司執行長期間，陸續掏空公司超過5000萬元，台中地院今天依背信等罪判處他12年10月徒刑，全案可上訴。

台灣台中地方法院今天發布判決書指出，66歲的古姓男子僅高中肄業，民國97年間，他見台中一家運動器材上櫃公司遇金融風暴，且客戶抽單出現嚴重虧損，他收購公司股票成為主要股東。

古男開始遊說公司許姓前董事長，他謊稱具德國慕尼黑國際金融貨幣學博士，且曾任財政部賦稅署副署長職務，並受邀以中小企業代表，上電視評論財經議題，此外他還擁有奈米專業，公司信以為真將他聘為執行長。

98年古男進入公司任職後後，得知公司私自到中國設立公司，為掩飾虧損從子公司匯款作假帳，他威脅要將訊息公布，公司擔心被櫃檯買賣中心查帳、喪失上櫃資格，對古男的財務往來不敢多問。

古男先將原先經營公司的大批茶葉，轉賣到新公司獲利新台幣931萬元，又違反程序投資自己的公司400萬元，並安排替自己的公司支付租金與員工薪資達200萬元。

此外，古男還以在澳洲開設分公司，銷售茶葉與運動用品名義，提供他的女兒留學花費、專人照顧等費用，由公司支付超過1360萬元；古男還利用女性友人購買鑽戒、皮包、手錶的發票，向公司請款達220萬元。

古男沒有任何奈米技術，卻安排公司簽署奈米技術轉移，並領取顧問費達2283萬元，共計掏空超過5324萬元，但公司卻遲未獲得奈米技術憤而提告。

台中地院今天依背信等罪，判處古男12年10月徒刑；另詐欺取財、登載不實等罪合併應執行刑期3年3月，可易科罰金，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1070201

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