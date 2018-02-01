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紫南宮錢母熱門 竹山警查獲網售仿冒品

發稿時間：2018/02/01 15:45

最新更新：2018/02/01 16:13

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南投縣竹山鎮紫南宮錢母熱門，竹山警方查獲仿冒商品法辦。圖為正版與仿冒紫南宮錢母樣式。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月1日南投縣竹山鎮紫南宮錢母熱門，竹山警方查獲仿冒商品法辦。圖為正版與仿冒紫南宮錢母樣式。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣竹山鎮紫南宮錢母熱門，竹山警方查獲仿冒商品法辦，其實廟方常辦公益活動送錢母，民眾不須花費購買，紫南宮也希望信眾自己求得，才有保佑效果。

竹山鎮紫南宮每年推出的招財錢母很受歡迎，廟方特定日期免費發送時，總吸引數萬人排隊領取。一名60多歲陳姓男子看準商機，透過網路販售低價、粗製的錢母掛飾商品牟利，南投縣政府警察局竹山分局得知，分局長鄭有益指示分局偵查隊務必查緝販售者到案。

竹山分局偵查隊長林再豪今天說，陳嫌未獲得商標權人紫南宮同意，批貨並販售仿冒商品，每個錢母掛飾售價新台幣168元，才賣出幾組就被查獲，獲利僅200多元，全案依涉嫌違反商標法，昨天移送台中地方法院檢察署偵辦，為今年首宗查獲仿冒紫南宮商品案件。

紫南宮錢母有金色、銀色單幣袋裝、金銀雙幣木盒限量版、琉璃項鍊，都為免費發送，廟方也多次呼籲民眾勿上網購買，自己求得才有保佑效果；陳嫌販售的仿冒錢母掛飾，與紫南宮正版設計完全不同，但仿冒幣面印有「紫南宮」、「福德正神」刻字與神像，仍可能混淆信眾。

紫南宮錢母已發送數波，根據紫南宮資料，2月2日、5日、6日、9日、10日、12日、13日、14日、20日、21日、25日、26日辦捐血送狗年錢母；4日則有「過五關送錢母」活動；16日大年初一送錢母、限量金雞蛋，抽黃金、現金、限量盒裝錢母、琉璃項鍊；3月3日有過五關送錢母、3月18日、4月8日參加路跑健行送錢母。（編輯：李錫璋）1070201

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