再傳海上駁油售北韓 雄檢疑不只一次

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄地檢署偵辦疑海上駁油售北韓案，今天查出高雄莊姓業者也涉案，雖然莊男堅稱不知對方是北韓，訊後以新台幣200萬元交保。檢調懷疑莊男涉案售油不只一次。



雄檢偵辦疑海上駁油售北韓案，1月初查出高雄陳姓業者涉案，訊後以150萬元交保，並在偵辦過程中獲報56歲的莊男利用人頭在馬紹爾群島設立紙上公司「高旗貿易」，他是實質負責人，民國106年10月間取得油駁船金穗輪所有權，涉嫌自台中港載運油品到東海公海販賣。



檢方指揮調查局航業調查處高雄調查站組成專案小組偵辦搜索，並傳訊莊男。他否認知情，並表示是一名香港人士想購買金穗輪，以每天10多萬元的價格承租3個月試用。檢調認為這名香港人士身分難以查證，有0避重就輕之嫌。



不過，檢調查出，莊男在辦理30多年船齡金穗輪船隻進港簽證時，在申請文件上填寫船東是前任所有權人；涉嫌自台中港載運油品7000噸柴油裝船後，在出口報單上填載目的地為香港地區等不實字樣，實際是前往公海海域販油。涉犯偽造文書罪嫌。



檢調也查出莊男涉嫌自去年11、12月以來，應不只販售油品一次，除了追查進出港記錄，並進一步追查他辦理金穗輪船隻進港簽證在申請文件上填寫船東是前任所有權人的意圖。金穗輪目前行蹤不明。



檢察官訊後，認為莊男涉犯行使業務登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，當庭諭令200萬元交保，並限制出境出海。（編輯：陳怡璇\孫承武）1070201