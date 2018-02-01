/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel藍月統一發票旅行青蛙
>rss

再傳海上駁油售北韓 雄檢疑不只一次

發稿時間：2018/02/01 16:57

最新更新：2018/02/01 16:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄地檢署偵辦疑海上駁油售北韓案，今天查出高雄莊姓業者也涉案，雖然莊男堅稱不知對方是北韓，訊後以新台幣200萬元交保。檢調懷疑莊男涉案售油不只一次。

雄檢偵辦疑海上駁油售北韓案，1月初查出高雄陳姓業者涉案，訊後以150萬元交保，並在偵辦過程中獲報56歲的莊男利用人頭在馬紹爾群島設立紙上公司「高旗貿易」，他是實質負責人，民國106年10月間取得油駁船金穗輪所有權，涉嫌自台中港載運油品到東海公海販賣。

檢方指揮調查局航業調查處高雄調查站組成專案小組偵辦搜索，並傳訊莊男。他否認知情，並表示是一名香港人士想購買金穗輪，以每天10多萬元的價格承租3個月試用。檢調認為這名香港人士身分難以查證，有0避重就輕之嫌。

不過，檢調查出，莊男在辦理30多年船齡金穗輪船隻進港簽證時，在申請文件上填寫船東是前任所有權人；涉嫌自台中港載運油品7000噸柴油裝船後，在出口報單上填載目的地為香港地區等不實字樣，實際是前往公海海域販油。涉犯偽造文書罪嫌。

檢調也查出莊男涉嫌自去年11、12月以來，應不只販售油品一次，除了追查進出港記錄，並進一步追查他辦理金穗輪船隻進港簽證在申請文件上填寫船東是前任所有權人的意圖。金穗輪目前行蹤不明。

檢察官訊後，認為莊男涉犯行使業務登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，當庭諭令200萬元交保，並限制出境出海。（編輯：陳怡璇\孫承武）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP