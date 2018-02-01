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藏身社區 販毒鴛鴦擁槍遭逮

發稿時間：2018/02/01 17:05

最新更新：2018/02/01 17:24

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檢警啟動實施「安居緝毒計畫」，日前發現販毒鴛鴦徐男及黃女長期藏匿學區住宅販毒並擁槍自重，當場查扣大批刀、槍及毒品證物。中央社記者黃麗芸攝　107年2月1日檢警啟動實施「安居緝毒計畫」，日前發現販毒鴛鴦徐男及黃女長期藏匿學區住宅販毒並擁槍自重，當場查扣大批刀、槍及毒品證物。中央社記者黃麗芸攝　107年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）檢警啟動實施「安居緝毒計畫」，販毒鴛鴦徐男及黃女長期藏匿住宅販毒並擁槍自重，警方長期跟監偵查，於1月底將兩人查獲到案，查扣大批刀、槍及毒品證物。

警政署和台灣高等法院檢察署規劃自1月29日起，動員全國檢警6大緝毒系統實施「安居緝毒計畫」，首要鎖定隱身社區大樓的販毒處所掃蕩，3天執行122案、逮758名犯嫌，檢方聲押114人、羈押60人。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，警方日前獲民眾檢舉，指有毒品和槍砲前科的41歲徐姓男子以及有毒品前科的40歲黃姓女友，兩人長期販毒且擁槍自重。

經查證情資屬實後，刑事局偕同新北市警察局永和分局及新店分局、桃園市警察局桃園分局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方長期跟監後發現，徐男及黃女兩人在桃園市龜山區、新北市三峽區及三重區都有藏匿處所，且都選擇在住宅區周遭。

警方於1月29日向新北地檢署申請拘票，1月30日凌晨3時許跟監至桃園市，當場將黃女逮捕到案，並在車上及住處查獲改造手槍3支、90手槍子彈134顆、海洛因2.6公克、安非他命48.06公克及現金新台幣17萬元等贓證物。

趁隙逃跑的徐男也在警方策動下，於1月31日到案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

另刑事局偵查第三大隊也在1月30日破獲新北市和台南市兩處製造新興毒品咖啡包分裝場，並逮捕28歲吳男及25歲力男，兩人在社區大樓內組成毒品製（販）集團，設置混合性新興毒品咖啡包分裝場，製造毒品咖啡包販賣牟利。

現場搜扣毒品咖啡包100包等證物，全案移送法辦。（編輯：黃瑞弘）1070201

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