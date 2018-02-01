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性侵韓女遭判7年4月 司機延押2個月

發稿時間：2018/02/01 17:38

最新更新：2018/02/01 18:11

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計程車司機詹侑儒（右）涉嫌下藥迷昏3名韓國女子，並性侵其中一人。高院日前判他7年4月徒刑，1日開庭訊問後裁定自6日起延長羈押2個月。中央社記者蕭博文攝　107年2月1日計程車司機詹侑儒（右）涉嫌下藥迷昏3名韓國女子，並性侵其中一人。高院日前判他7年4月徒刑，1日開庭訊問後裁定自6日起延長羈押2個月。中央社記者蕭博文攝　107年2月1日

（中央社記者蕭博文台北1日電）計程車司機詹侑儒涉嫌下藥迷昏3名韓國女子，並性侵其中一人。高院日前判他7年4月徒刑，今天開庭訊問後，認有逃亡之虞，裁定自6日起延長羈押2個月。

台灣高等法院新聞稿指出，詹侑儒犯罪事證明確，並遭處7年4月徒刑，全案尚未確定，審酌詹已受重刑諭知，逃匿規避審判及刑罰的蓋然率甚高，有相當理由認為其有逃亡之虞，而有羈押之必要，裁定延押。

從事包車旅遊的詹侑儒，去年搭載3名來台自由行的韓籍女子四處旅遊，1月12日在新北市金瓜石停車場各給3名女子一瓶已注入安眠藥的乳酸飲料，2女不察喝下飲料後昏睡，另名女子淺嚐一口即吐出而未昏睡。

詹侑儒當晚驅車前往台北市士林夜市，讓未昏迷的女子下車逛夜市，隨後將車開往洲美橋附近僻靜處，並在車上性侵其中1名女子得逞。

士林地方法院一審依毒品、猥褻罪判刑11年。經上訴，台灣高等法院認為毒品罪不成立，猥褻部分改依加重強制性交罪判刑7年4月，全案仍可上訴。

由於詹侑儒羈押期限即將屆滿，高院今天提訊在押的詹侑儒訊問，決定是否繼續羈押。詹在出庭前問戒護的法警「為什麼要延押？」庭訊後面對媒體詢問是否想回家過年，詹並無回應。（編輯：李亨山）1070201

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