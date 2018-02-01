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退運貨櫃沒人領 抄獲4000隻穿山甲屠體

發稿時間：2018/02/01 18:16

最新更新：2018/02/01 19:18

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關務署高雄關受理一只退運貨櫃，1日開櫃查驗，抄獲櫃內夾藏已剝除鱗片、清除內臟的穿山甲屠體，初步統計約4000隻，這是高雄關緝獲有史以來最大宗瀕危保育物種穿山甲冷凍屠體走私案。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真 107年2月1日關務署高雄關受理一只退運貨櫃，1日開櫃查驗，抄獲櫃內夾藏已剝除鱗片、清除內臟的穿山甲屠體，初步統計約4000隻，這是高雄關緝獲有史以來最大宗瀕危保育物種穿山甲冷凍屠體走私案。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真 107年2月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）關務署高雄關受理一只遲未報關且國內收貨人放棄提領的退運貨櫃，十分可疑，今天開櫃查驗，抄獲櫃內夾藏已剝除鱗片、清除內臟的穿山甲屠體，初步統計約4000隻。

關務署高雄關發布新聞稿指出，這是高雄關緝獲有史以來最大宗瀕危保育物種穿山甲冷凍屠體走私案，初步估算總重超過1萬3000公斤。

高雄關受理這個退運貨櫃，經風險分析研判來貨十分可疑，因此執行開櫃查驗作業，發現貨櫃內除了前區以冷凍沙丁魚為掩護，後段夾藏這批穿山甲屠體。

高雄關表示，穿山甲是列入瀕臨絕種野生動植物保護物種，商業性的瀕危野生動物獵捕與買賣，除了引發自然資源浩劫與物種滅絕外，更嚴重影響環保與國際形象。

查緝人員表示，高雄關以前也曾查獲走私穿山甲屠體和鱗片，調查發現是供應餐廳和中藥使用，但數量沒有這次龐大。民眾應響應不吃、不買、不賣野生動物，如果發現有販售保育類野生動物牟利情事，應立即舉報。（編輯：唐聲揚）1070201

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