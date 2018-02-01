EFG質借案更一審 鄧文聰不認罪

（中央社記者蕭博文台北1日電）前幸福人壽董事長鄧文聰被控與前董事長黃正一違背職務向EFG銀行質押借款，案經最高法院發回，高院今天首度開庭。鄧抱怨法官不待司法互助資料回傳即結案，令人訝異。



鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審遭判刑26年，併科罰金新台幣7億5000萬元。案經上訴，最高法院106年12月底，針對鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分駁回上訴，依保險法背信罪判刑10年，併科罰金3億5000萬元定讞。



鄧文聰另被控與黃正一以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行，供兩人質押借款，藉此掏空公司約新台幣130億元。此部分案情，二審判鄧文聰有罪、黃正一無罪。



最高法院認為，高院沒等到向美國請求協助調查的司法互助資料回覆即判決，且未調查黃正一辯詞與卷內證據不符之處，將EFG部分撤銷發回更審。



台灣高等法院更一審今天下午首度開庭，鄧文聰、黃正一都不認罪。鄧還表示，司法互助的資料一張都沒回來，就被起訴判刑，質疑是誰在操縱這個案子，批評一二審急於結案，無法接受因此被發監。



鄧文聰當庭表示，二審時一度獲准交保，但最高法院罕見自為裁定駁回具保停押的聲請，懷疑有人買媒體版面影響最高法院。但鄧文聰庭訊後被媒體問到是誰買版面，則雙手抱拳未做回應。（編輯：李亨山）1070201