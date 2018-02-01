北市春安消防演練 模擬飯店車站失火

台北市消防局表示，年節將近，為提供民眾旅遊住宿安全，以及因應運輸場站的大量返鄉人潮及觀光旅客，1日在晶華酒店及南港車站舉辦消防演練，共計動員逾500人，藉此提升防災意識及應變力。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）農曆春節將近，台北市消防局今天特別在晶華酒店和南港車站舉辦春安消防演練，分別模擬客房用電不慎起火及人為縱火情景，共計動員逾500人，藉此提升防災意識及應變力。



台北市消防局今天發布新聞稿表示，年節將近，為提供民眾旅遊住宿安全，以及因應運輸場站的大量返鄉人潮及觀光旅客，今天提前在晶華酒店及南港車站舉辦消防演練。



其中，演習假定晶華酒店5樓客房因用電不慎引發火災，造成周邊可燃物延燒並擴大起火區域。



新聞稿指出，業者先行立即啟動自衛消防編組，並進行房客疏散及應變處置作為，待消防員抵達現場後，立即成立火場指揮中心，進行人命搜索、滅火通風及防阻延燒等搶救行動。



消防局說，演練共動員晶華酒店人員120名、各式消防救災車輛17輛、消防人員88名及義消人員7名。



為達拋磚引玉效果，消防局表示，這場演習也邀請北市77家大型觀光飯店業者到場觀摩，共同維護民眾旅遊住宿安全。



另一場演習則選在北市東區門戶計畫轉軸、東區咽喉的南港車站進行，當地集結鐵路、捷運、商場、觀光旅館和轉運站於一處，逾300人共同參與。



消防局表示，有鑒於年節將近，重要交通運輸場所屆時勢必湧入大量返鄉人潮及觀光旅客，透過演練提升場所緊急事故應變能力及強化消防同仁部署搶救效能。



演習模擬春節期間，南港車站月台及CITY LINK購物商場接連遭到縱火，現場立即啟動聯合防災機制，進行車站月台事故緊急應變，商場業者則依平時自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、滅火、避難引導、安全防護等各項應變及疏散逃生行動。



消防局獲報後也立即派出各式救災車輛，抵達現場後即執行人命救助、傷患救護及滅火搶救任務，演練項目包括有聯合防災中心作業、聯合自衛消防編組、消防救災及大量傷病患處置等。



消防局說，希望透過年前防災演習，提醒各業者年節期間加強防火管理，並提升場所人員防災意識及火災應變能力。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070201