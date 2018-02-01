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全國緝毒 4天查藥頭170人獲毒品260公斤

發稿時間：2018/02/01 20:33

最新更新：2018/02/01 20:41

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警政署和台灣高等法院檢察署規劃實施「安居緝毒計畫」，刑事局毒品查緝中心督察洪松田（圖）說，這次專案查獲毒品案犯嫌檢方聲押率為58.1%，較去年警察機關查獲毒品案犯嫌聲押率20.26%要大幅提升，讓民眾感受政府緝毒決心。中央社記者黃麗芸攝　107年2月1日警政署和台灣高等法院檢察署規劃實施「安居緝毒計畫」，刑事局毒品查緝中心督察洪松田（圖）說，這次專案查獲毒品案犯嫌檢方聲押率為58.1%，較去年警察機關查獲毒品案犯嫌聲押率20.26%要大幅提升，讓民眾感受政府緝毒決心。中央社記者黃麗芸攝　107年2月1日

（中央社記者蕭博文台北1日電）台灣高等法院檢察署發動安居緝毒方案第一波查緝行動，全國檢察官迄今查獲藥頭超過170人，聲請羈押毒品犯超過130人，扣得各級毒品超過260公斤，其中包括K他命240.34公斤。

台高檢今天發布新聞稿指出，全國檢警總動員自今年1月29日起，全國同步強力掃蕩，特別針對販毒者據為發送毒品的大樓與社區、犯罪組織及幫派涉毒地點、毒品交易熱點進行強力查緝。

新聞稿指出，專案執行期間全國檢察官總計已聲請600張以上搜索票，掃蕩大樓社區等100處，扣得各級毒品超過260公斤，查獲藥頭超過170人，並至少聲請羈押其中130人。

台高檢表示，為避免毒販一再交保而危害人民居住安寧，此次行動特別重視精緻定罪化查緝，要求確實完整蒐證，讓販毒者受嚴厲的制裁及自社區隔離，如危害重大及符合聲請羈押要件，皆建請檢察官向法院聲請羈押。

新聞稿提及，安居緝毒方案緣由在於近來毒品濫用問題日趨複雜，國內在監受刑人每年約為2萬7000人，因毒品案入監者占受刑人比率約為49%，而毒品種類推陳出新，新興或混合式毒品威脅日益嚴重，有賴政府擬訂更便捷、有效的反毒方針。

安居專案就是近來行政院邀集各緝毒系統討論後提出的具體配套方案之一，因藏匿在大樓、社區中的販毒擴散源，就是嚴重影響人民安居的危險因素之一，政府將以此為起點，開始在全國建構綿密的反毒網絡，快速進行集團清除。

新聞稿提到，行政院長賴清德今年1月23日親自邀集檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務6大緝毒系統，在行政院召開會議討論後，提出安居緝毒方案，交由台高檢規劃執行，要給民眾更佳的居住環境。（編輯：方沛清）1070201

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