便當店氣爆威力驚人 顧客穿一隻鞋逃難

高雄小港一家便當店1日晚間用餐尖峰時刻驚傳瓦斯氣爆，威力驚人，店家玻璃碎裂一地，現場已拉起封鎖線，民眾協助清理周邊玻璃碎片。中央社記者程啟峰攝 107年2月1日

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄1日電）高雄市小港區山明路禧城便當店今晚發生瓦斯氣爆，威力驚人，造成18傷，有顧客被掉落天花板打傷，婦人陳李雪春與家人正在店內用餐，顧不了吃飯，穿著一隻鞋子就逃難。



高雄市消防局今晚6時50分獲報禧城便當店發生火警，趕抵時現場仍有火勢，地面也都有震碎的玻璃，供電中斷，滿目瘡痍，初步查出是疑因瓦斯氣爆肇事。火勢約於25分鐘後撲滅，由火場人員鑑識氣爆原因。



疑似氣爆發生前，64歲的陳李雪春正好與兒子和媳婦帶著8個月大的小孫子點完餐用餐，她說，剛吃了3口，就聽到有人大喊「廚房傳出類似瓦斯漏氣的嘶嘶聲」，並大叫趕快去關瓦斯，但是裡面的人說不敢，一名女員工準備要去關瓦斯時，就傳出轟然一聲巨響。



陳李雪春的兒子也表示，當時很驚慌，急忙要帶著媽媽、妻兒離開現場，但牆壁的木板突然被震落，砸到媽媽的頭和小朋友，他急忙推開木板拉著母親趕快跑到外面。



陳李雪春在高雄市立小港醫院不斷撫摸受傷的頭部也表示喉嚨不舒服。幸無生命危險，但她很害怕，是穿著一隻鞋子就跑出來了。



小港醫院外科醫師莊捷翰指出，共有17人到小港醫院就醫，其中3人有二到三度的燒傷，燒傷面積約20到30%，傷勢較嚴重，都已進入加護病房。



莊捷翰說，目前進入加護病房3人的生命跡象穩定，沒有生命危險，另有1人在一般病房，其他14人在就醫後已返家。



這起疑瓦斯氣爆意外共造成18人輕重傷，其中1人送國軍高雄總醫院醫治，暫無生命危險。（編輯：卞金峰）1070201





高雄小港一家便當店1日晚間用餐時間發生瓦斯氣爆並起火燃燒，威力驚人，店家玻璃被震碎、現場一片狼藉。中央社記者程啟峰攝 107年2月1日