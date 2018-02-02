保障旅客安全 機捷進行事故災害演練

新北市消防局與桃園捷運公司等單位，2日凌晨在機場捷運進行多重事故災害搶救演練，考驗救災人員與機捷人員的應變能力。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 107年2月2日

（中央社記者林長順新北2日電）春節假期將至，出國人潮激增，為加強公共運輸安全，新北市消防局與桃園捷運公司等單位，今天凌晨在機場捷運進行多重事故災害搶救演練，考驗救災人員與機捷人員的應變能力。



新北市政府消防局指出，國人近年來利用連假出國渡假風氣盛行，尤其春節出國人數比平時倍增，機場捷運又於去年全面通車，北部地區民眾利用機場捷運往返機場人數勢必驟增。



為加強公眾運輸公共安全，桃園捷運公司、新北市消防局第二大隊及特搜大隊，凌晨1時在機場捷運A3新北產業園區站，辦理多重事故災害搶救演練，項目包含機場捷運人員緊急應變標準作業程序，以及自衛消防編組演練、大量傷病患救護機制、電氣火災搶救、雲梯升梯救援、繩索斜降救援。



演練情境模擬機捷列車因機捷A3站的主變電站發生火災無法供電停在高架軌道上，車上旅客多名受傷，要將旅客全數疏散、救出，難度極高，機捷人員及消防救災人員在重重困難中順利將旅客救出。



新北市消防局表示，演練動員人數超過200人，希望透過逼真的救災演練提升公共場所的安全，以及消防人員救災安全、效能及緊急應變反應能力，降低災害事故造成人命傷亡與財物損失。（編輯：孫承武）1070202