/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月
>rss

保障旅客安全 機捷進行事故災害演練

發稿時間：2018/02/02 10:02

最新更新：2018/02/02 14:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 新北市消防局與桃園捷運公司等單位，2日凌晨在機場捷運進行多重事故災害搶救演練，考驗救災人員與機捷人員的應變能力。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 107年2月2日新北市消防局與桃園捷運公司等單位，2日凌晨在機場捷運進行多重事故災害搶救演練，考驗救災人員與機捷人員的應變能力。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 107年2月2日

（中央社記者林長順新北2日電）春節假期將至，出國人潮激增，為加強公共運輸安全，新北市消防局與桃園捷運公司等單位，今天凌晨在機場捷運進行多重事故災害搶救演練，考驗救災人員與機捷人員的應變能力。

新北市政府消防局指出，國人近年來利用連假出國渡假風氣盛行，尤其春節出國人數比平時倍增，機場捷運又於去年全面通車，北部地區民眾利用機場捷運往返機場人數勢必驟增。

為加強公眾運輸公共安全，桃園捷運公司、新北市消防局第二大隊及特搜大隊，凌晨1時在機場捷運A3新北產業園區站，辦理多重事故災害搶救演練，項目包含機場捷運人員緊急應變標準作業程序，以及自衛消防編組演練、大量傷病患救護機制、電氣火災搶救、雲梯升梯救援、繩索斜降救援。

演練情境模擬機捷列車因機捷A3站的主變電站發生火災無法供電停在高架軌道上，車上旅客多名受傷，要將旅客全數疏散、救出，難度極高，機捷人員及消防救災人員在重重困難中順利將旅客救出。

新北市消防局表示，演練動員人數超過200人，希望透過逼真的救災演練提升公共場所的安全，以及消防人員救災安全、效能及緊急應變反應能力，降低災害事故造成人命傷亡與財物損失。（編輯：孫承武）1070202

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP