漁船貢寮近海翻覆 7船員獲救[影]

（中央社記者王朝鈺新北市2日電）漁船「長樂66號」今天在新北市貢寮近海擱淺，上午10時許遭側浪襲擊翻覆，搜救人員冒著寒風下水救援，7名船員平安獲救。



新北市消防局今天上午7時49分接獲通報，萬里籍漁船「長樂66號」在貢寮區台2線92公里、距岸約50公尺處觸礁，消防局獲報後隨即前往救援，空勤總隊直升機起飛後因天候不佳折返。



岸巡二總隊澳底安檢所所長林萬富表示，「長」船昨天下午從澳底漁港出港捕撈白帶魚，今天清晨回航途中可能受到側浪襲擊擱淺，船上有張姓台灣籍船長及6名印尼籍船員共7人。



警消抵達現場時，由於船身已傾斜，搜救人員立刻射出拋繩槍，但因風浪太大無法精準拋到船上；船隻在上午10時許遭側浪襲擊翻覆，7名船員跳海逃生，搜救人員下水搶救，將7人救起後送醫檢查。



消防局呼籲，受到東北季風影響，海面風浪增強，船隻出海要格外留意，對於海象資訊研判、安全救生觀念及船上裝備，都應有充分了解及準備，才能快樂出門、平安回家。（編輯：黃瑞弘）1070202





新北市消防局2日上午獲報漁船「長樂66號」在貢寮區台2線92公里、距岸約30至50公尺處不慎觸礁，警消出動將船上船員救起。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年2月2日