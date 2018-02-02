禮儀師過彎未減速撞死婦人 判刑8月定讞

（中央社記者蕭博文台北2日電）苗栗縣一名王姓禮儀師駕車前往醫院協助接送大體途中，過彎時未減速而撞上對向來車，造成一死一傷。最高法院今天依業務過失致人於死罪，判王男8月徒刑定讞。



最高法院判決書指出，王姓禮儀師民國105年2月9日上午，駕駛自用小客貨車，前往頭份市一家醫院協助接大體，途經苗栗縣造橋鄉台13甲線公路8.4公里彎道處時，因未減速而闖入對向車道，撞上一部自用小客車。



遭撞的自小客車由王姓男子駕駛並搭載妻子，車禍後王妻傷重送醫不治，王男身受多傷急救。王姓禮儀師肇事後留在現場，向前來處理的員警自首。



最高法院認為，汽車行經設有彎道標誌的路段，應減速慢行，作隨時停車的準備，王姓禮儀師貿然在設有彎道標誌的路段急駛，致車輛失控衝入來車道，應負過失責任。



最高法院也認為，王姓禮儀師坦承案發當時準備前往醫院接大體，車上也放有屍袋和往生被，可見王姓禮儀師以禮儀師工作為主要業務，並駕駛自用小客貨車反覆協助接送大體，應負業務過失之責。



判決書指出，王姓禮儀師坦承犯行，但犯罪所生的危險及損害重大，又未能與被害人家屬達成和解，不宜宣告緩刑，今天駁回上訴，維持台灣高等法院台中分院二審判決，全案定讞。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070202