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竊狗又摔死小狗 被依動保法等罪嫌起訴

發稿時間：2018/02/02 12:06

最新更新：2018/02/02 16:39

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張姓男子在台中市豐原區竊走何姓飼主的兩隻台灣土狗幼犬後，到住家附近詢問鄰居是否要飼養遭拒，張男竟將其中一隻土狗摔死，台中地檢署2日依違反動物保護法與竊盜等罪嫌起訴。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月2日張姓男子在台中市豐原區竊走何姓飼主的兩隻台灣土狗幼犬後，到住家附近詢問鄰居是否要飼養遭拒，張男竟將其中一隻土狗摔死，台中地檢署2日依違反動物保護法與竊盜等罪嫌起訴。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年2月2日

（中央社記者蘇木春台中2日電）張姓男子竊走何姓飼主的兩隻台灣土狗幼犬，四處詢問鄰居是否要飼養遭拒，張男竟將其中一隻土狗摔死，原飼主發現遭竊報案，台中地檢署今天依違反動保法、竊盜罪嫌將張男起訴。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，49歲張姓男子民國106年4月27日凌晨，到台中市豐原區三豐路一處住宅，將何姓屋主飼養在住處門口桌下的兩隻出生約30天的土狗，以徒手的方式竊走。

當天下午3時多，張男帶著兩隻土狗，到住家附近向鄰居詢問是否願意飼養，多名住戶都婉拒，張男向其中一名鄰居林姓婦人說「如果你們都不養，我就把牠們摔死，煮狗肉來吃」等語。

張男將其中一隻棕色土狗高舉後，重摔至地面，導致土狗因頭部腫大而昏迷，林婦雖立即將土狗帶往動物醫院救治，但仍在28日凌晨不治，兩隻土狗的原飼主發現遭竊向警方報案，員警循線將張男逮捕。

張男辯稱，他當時帶著兩隻土狗要給林婦飼養，但因為酒醉，沒有印象摔狗的事情。台中地檢署今天依違反動物保護法與竊盜等罪嫌起訴。（編輯:張銘坤）1070202

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