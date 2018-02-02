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年節前防災 北市辦超市火警演習

發稿時間：2018/02/02 12:24

最新更新：2018/02/02 14:33

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農曆新年將屆，台北市消防局為確保消費安全，2日上午在文山區頂好超市辦火災搶救演習。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月2日農曆新年將屆，台北市消防局為確保消費安全，2日上午在文山區頂好超市辦火災搶救演習。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月2日

（中央社記者劉建邦台北2日電）農曆新年將屆，台北市消防局為確保消費安全，在文山區頂好超市辦火災搶救演習。消防局今天說，盼透過演習加強業者應變能力，並結合社區守望相助。

台北市政府消防局第一救災救護大隊大隊長蔡家隆受訪表示，農曆新年將到，為讓民眾有更安全消費環境，上午在文山區萬慶街頂好超市辦理火災搶救演練，並加強宣導春節期間家戶防災觀念。

消防演練情境是假設賣場展示用電熱器不慎起火燃燒，火勢蔓延擴散樓上住家，適逢春節採購人潮眾多，員工除通報119也啟動火警發信機，並依平時自衛消防編組任務分工，迅速通報、滅火、避難引導等各項應變及疏散客人逃生。消防局也派遣各式救災車輛到場，並由救災救護員執行人命救助、傷患救護等任務。

蔡家隆說，若公共場所發生重大火警，消防單位獲報後必會立即到場搶救，業者前期作為就是平時對公安重視以及遇到火警的初期應變能力，再結合當地社區力量，才能降低火災帶來的災損，希望透過演習，提升業者及民眾防救災知識。（編輯：黃瑞弘）1070202

農曆新年將屆，台北市消防局為讓民眾有更安全的消費環境，2日上午在文山區萬慶街頂好超市辦理火災搶救演練，並加強宣導春節期間家戶防災觀念。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月2日農曆新年將屆，台北市消防局為讓民眾有更安全的消費環境，2日上午在文山區萬慶街頂好超市辦理火災搶救演練，並加強宣導春節期間家戶防災觀念。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月2日
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