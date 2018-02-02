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便當店氣爆 高市消防局現勘3違失

發稿時間：2018/02/02 12:54

最新更新：2018/02/02 14:22

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高雄市政府消防局2日上午現勘火場，第三救災救護大隊副大隊長吳佩城表示，初步研判是便當店廚房內員工烹煮時，不慎碰倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落。中央社記者陳朝福攝 107年2月2日高雄市政府消防局2日上午現勘火場，第三救災救護大隊副大隊長吳佩城表示，初步研判是便當店廚房內員工烹煮時，不慎碰倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落。中央社記者陳朝福攝 107年2月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄市小港區禧城便當店昨晚發生瓦斯氣爆。高雄市消防局今天現勘火場，初判為員工不慎弄倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落，瓦斯外洩引起，也有未設滅火器等3違失。

高雄市政府消防局上午現勘火場，第三救災救護大隊副大隊長吳佩城表示，初步研判是便當店廚房內員工烹煮時，不慎碰倒瓦斯桶，導致瓦斯管線脫落。

吳佩城表示，瓦斯桶管線脫落後，造成瓦斯外洩，現場並因有其他火源，進而引爆外洩瓦斯。目前已查扣火場被燒成焦黑的瓦斯桶，並由火災調查科鑑識人員採證。

消防局危險物品管理科長莊祐佳也表示，初步發現業者有未設滅火器、未防瓦斯桶傾倒，以及未將瓦斯桶置放戶外等違失，將進一步勘查釐清。另外，瓦斯桶應放置於通風良好處，並與其他用火設備保持適當距離。

火場便當店位於小港區山明路一棟大樓的一樓，建築本身設有天然氣管線，供應商為南鎮天然氣公司。業務經理呂昆樺說，這棟店面的前手業者也是經營便當店，曾使用天然氣，但易主經營後要求天然氣公司拆表，改採用桶裝瓦斯。

呂昆樺表示，桶裝瓦斯是液化石油氣，主要成分是丙烷、丁烷混合物，氣體比重較重，一旦洩漏時會往下沉積滯留，遇上火源就會引燃爆炸。天然氣主要成分甲烷，比重較輕，如果洩漏向上擴散速度較快，使用相對較安全。（編輯：孫承武）1070202

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