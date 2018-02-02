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詐欺犯的瑪莎拉蒂 洗白成一家人兜風利器

發稿時間：2018/02/02 13:34

最新更新：2018/02/02 14:13

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由新竹地檢署拍賣的瑪莎拉蒂轎跑車，為2013年生產的Maserati Ghibli S Q4車款，里程數不到3萬，2日以新台幣207萬元起標拍賣，吸引不少喜愛這款車的民眾到場競標，甚至有中古車商認為價格不錯，到場撿便宜。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月2日由新竹地檢署拍賣的瑪莎拉蒂轎跑車，為2013年生產的Maserati Ghibli S Q4車款，里程數不到3萬，2日以新台幣207萬元起標拍賣，吸引不少喜愛這款車的民眾到場競標，甚至有中古車商認為價格不錯，到場撿便宜。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹地檢署去年11月破獲詐騙集團，查扣嫌犯用犯罪所得購買的瑪莎拉蒂轎跑車，今天舉辦拍賣會，競標過程激烈，最終由來自台南的杜先生以290萬標得，他開心說要載家人兜風。

由新竹地檢署拍賣的瑪莎拉蒂轎跑車，為2013年生產的Maserati Ghibli S Q4車款，里程數不到3萬，今天以207萬元起標拍賣，吸引不少喜愛這款車的民眾到場競標，甚至有中古車商認為價格不錯，到場撿便宜，競標過程熱絡。

經營起重工程事業的胡漢龑在拍賣前受訪說，得知新竹地檢署有名車要拍賣，今天準備現金到場競標，預計要在得標後轉手賣出，將所得全數捐出、做公益。

最終是由來自台南、從事鋼鐵業的杜先生以新台幣290萬元得標，他受訪表示，日前得知新竹地檢署要公告拍賣這款車，就特地到新竹觀覽，家人都表示很喜歡，最終雖以超出預算的290萬元得標，但認為值得，開心直呼「要載著老婆、小孩去兜風」。

新竹地檢署主任檢查官林鳳師受訪表示，106年11月由檢察官張瑞玲指揮偵辦，破獲由彭姓男子為首的詐騙集團，查扣彭嫌以犯罪利得購入的瑪莎拉蒂「海神」跑車一台。

林鳳師說，由於車輛保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，經被告同意，依法舉行變價拍賣會。

張瑞玲受訪說，去年偵辦詐騙案件時，掌握到沒有所得的彭姓主嫌，竟在去年6月時購買了一台市價數百萬的瑪莎拉蒂轎跑車，認為是以詐欺所得購入，因此在搜索時將車查扣。

張瑞玲指出，彭嫌詐欺不法所得約600多萬，經彭嫌同意，並表示願意將拍賣所得還給被害人，由專業人士估價後，這台轎跑車的中古車價約200多萬，今以207萬起標，最終290萬元賣出。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070202

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